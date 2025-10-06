  • Спортс
  • «Барселона» следит за Этта-Эйонгом. Форвард с 4 голами в 5 матчах Ла Лиги за «Леванте» обойдется в 30 млн евро и также интересен английским клубам
Карл Этта-Эйонг хочет играть за «Барселону».

В конце лета «блауграна» рассматривала возможность приобретения 21-летнего форварда, выступавшего за «Вильярреал», но не нашла необходимых финансовых ресурсов. В итоге камерунец перешел в «Леванте», и, как сообщает Diario Sport, отступные за него выросли с 10 млн евро до 30 млн.

Интерес к Этта-Эйонгу проявляют многие европейские клубы, но футболист отдает предпочтение «Барселоне», продолжающей за ним следить. Подчеркивается, что английские команды готовы заплатить необходимые 30 млн, так что на скидки рассчитывать не приходится.

Карл в этом сезоне забил 4 гола в 5 матчах в Ла Лиге, а также сделал одну результативную передачу. Подробно со статистикой камерунца можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
