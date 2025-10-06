Быстров о пенальти ЦСКА в дерби со «Спартаком»: «Идиотизм Фернандеша. Но я посмотрел тысячу повторов и ни на одном не убедился, что фол был в штрафной»
ЦСКА в воскресенье дома выиграл у «Спартака» (3:2) в 11-м туре Мир РПЛ. Арбитр Артем Чистяков при помощи ВАР на 11-й минуте назначил пенальти в ворота красно-белых из-за контакта Жедсона Фернандеша с ногами Алеррандро на границе штрафной. Счет стал 2:0 после точного удара Ивана Облякова.
– Вот я посмотрел тысячу повторов и ни на одном не убедился, что фол был в штрафной.
– Было касание ноги, – сказал Михаил Моссаковский.
– А где? Он заплетает-то уже за штрафной!
– Нет, в штрафной, – сказал Дмитрий Шнякин.
– А ты уверен, что было касание? И я не вижу, что это штрафная.
– Что это было? Фол по неосторожности? Несчастный случай для «Спартака»? – спросил Моссаковский.
– Идиотизм! Настолько захлестнули эмоции, что он пошел в отбор в штрафной, хотел его обогнать. А этот ногу оставляет, понимаешь? Он тянет ногу и оставляет ее там.
Понятно, что по неосторожности. Но, блин, вот этот повтор не дает нам... Вот белая бутса, вот голень, а голень – за штрафной.
– Так касание в штрафной – с запасом, – сказал Шнякин.
– А ноги он заплел дальше уже! – заявил бывший полузащитник «Спартака» Быстров.