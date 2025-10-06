Гаджиев про РПЛ: «Из года в год все сильнее, намного выше уровнем, чем в условном 2019-м, и зрителей все больше. В те годы мы 16 матчей не побеждали в еврокубках – сейчас такого не было бы»

Гаджи Гаджиев уверен, что чемпионат России становится все лучше.

– Уровень нашего чемпионата снижается?

– Это несерьезные высказывания, которые я периодически слышу. Наш чемпионат из года в год становится сильнее, он намного выше уровнем, чем в условном 2019 году, когда у нас играли более дорогие футболисты.

Казалось бы, чемпионат был сильнее, но динамика игры была не та, и скорости были ниже. В те годы мы не могли выиграть в групповых этапах европейских турниров 16 матчей подряд!

Если сейчас нас допустят в еврокубки, такого результата не будет – убежден на сто процентов. Чемпионат стал на порядок сильнее.

Большое количество ничьих? Это свидетельство того, что есть сопротивление. Даже у тех команд, у которых мало очков, так просто не выиграешь, как в те годы.

Нельзя сказать, что раньше вообще не могли играть в футбол, а теперь стали играть здорово, просто целый ряд факторов влияет. И зрителей становится больше на трибунах, – сказал президент махачкалинского «Динамо».