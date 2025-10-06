Холанд о победном голе «Брентфорду»: «Ван ден Берг толкал меня первые 5 минут, и я сказал: ладно, погнали. Я чувствовал усталость перед игрой, но это меня мотивировало. Топовый гол»

Эрлинга Холанда мотивировала забить игра защитника Сеппа ван ден Берга.

Гол форварда «Манчестер Сити » стал единственным в матче с «Брентфордом » (1:0) в 7-м туре АПЛ .

«Первые пять минут он просто всё время толкал меня, так что я сказал: ладно, давай, погнали. И тогда я начал толкать его в ответ.

Для меня это настоящий гол, топовый гол, один из моих лучших.

Эта ситуация помогла мне, потому что перед матчем я чувствовал небольшую усталость и думал, что мне придется тяжело. Но через 10 секунд после начала игры он начал меня толкать, и меня это мотивировало. Так что это его надо хвалить – он заставил меня захотеть это сделать», – сказал норвежец.