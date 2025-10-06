Барколя из-за травмы бедра пропустит октябрьские матчи Франции. Вместо вингера «ПСЖ» вызван Товен
Брэдли Барколя не сыграет за Францию в октябре.
Вингер «ПСЖ» страдает от проблем с задней поверхностью правого бедра с середины сентября – они возникли после игры с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Поговорив с 23-летним футболистом и медштабом, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не задействовать игрока в октябре.
Вместо Барколя вызван Флориан Товен из «Ланса», не игравший за национальную команду с 2019-го.
Франция в октябре проведет матчи с Азербайджаном и Исландией в квалификации ЧМ-2026.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Федерации футбола Франции
