  • Барколя из-за травмы бедра пропустит октябрьские матчи Франции. Вместо вингера «ПСЖ» вызван Товен
Барколя из-за травмы бедра пропустит октябрьские матчи Франции. Вместо вингера «ПСЖ» вызван Товен

Брэдли Барколя не сыграет за Францию в октябре.

Вингер «ПСЖ» страдает от проблем с задней поверхностью правого бедра с середины сентября – они возникли после игры с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Поговорив с 23-летним футболистом и медштабом, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не задействовать игрока в октябре.

Вместо Барколя вызван Флориан Товен из «Ланса», не игравший за национальную команду с 2019-го.

Франция в октябре проведет матчи с Азербайджаном и Исландией в квалификации ЧМ-2026.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Федерации футбола Франции
Материалы по теме
Мбаппе, Кунде, Барколя, Салиба, Экитике, Олисе, Камавинга – в составе сборной Франции на матчи с Азербайджаном и Исландией в квалификации ЧМ
62 октября, 13:21
Барколя не сыграет с «Марселем» из-за мышечного дискомфорта. У «ПСЖ» травмированы Дембеле и Дуэ
621 сентября, 09:13
Барколя не забил пенальти «Аталанте». Вингер «ПСЖ» пробил прямо в руки вратарю
717 сентября, 20:09
