Барколя из-за травмы бедра пропустит октябрьские матчи Франции. Вместо вингера «ПСЖ» вызван Товен

Брэдли Барколя не сыграет за Францию в октябре.

Вингер «ПСЖ » страдает от проблем с задней поверхностью правого бедра с середины сентября – они возникли после игры с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Поговорив с 23-летним футболистом и медштабом, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не задействовать игрока в октябре.

Вместо Барколя вызван Флориан Товен из «Ланса », не игравший за национальную команду с 2019-го.

Франция в октябре проведет матчи с Азербайджаном и Исландией в квалификации ЧМ-2026.