  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рис Джеймс из-за травмы не сыграет за Англию в октябре. В сборную впервые вызван О’Райли
5

Рис Джеймс из-за травмы не сыграет за Англию в октябре. В сборную впервые вызван О’Райли

Рис Джеймс получил травму.

Защитник «Челси» был исключен из заявки на октябрьские матчи сборной Англии против Уэльса и Латвии в квалификации ЧМ-2026. Вместо него был впервые вызван представляющий «Манчестер Сити» Нико О’Райли.

В этом сезоне Джеймс провел 7 матчей в АПЛ, за три предыдущих – 45. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер сборной Англии
