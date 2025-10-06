Рис Джеймс из-за травмы не сыграет за Англию в октябре. В сборную впервые вызван О’Райли

Рис Джеймс получил травму.

Защитник «Челси » был исключен из заявки на октябрьские матчи сборной Англии против Уэльса и Латвии в квалификации ЧМ-2026. Вместо него был впервые вызван представляющий «Манчестер Сити » Нико О’Райли .

В этом сезоне Джеймс провел 7 матчей в АПЛ , за три предыдущих – 45. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .