Рис Джеймс из-за травмы не сыграет за Англию в октябре. В сборную впервые вызван О’Райли
Рис Джеймс получил травму.
Защитник «Челси» был исключен из заявки на октябрьские матчи сборной Англии против Уэльса и Латвии в квалификации ЧМ-2026. Вместо него был впервые вызван представляющий «Манчестер Сити» Нико О’Райли.
В этом сезоне Джеймс провел 7 матчей в АПЛ, за три предыдущих – 45. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Как вам дерби?13771 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер сборной Англии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости