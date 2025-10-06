Фомин, Литвинов и Мусаев из-за проблем со здоровьем пропустят игры России с Ираном и Боливией

РФС сообщил о проблемах со здоровьем у троих игроков, вызванных в сборную.

«Даниил Фомин , Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев не примут участия в BetBoom матчах национальной сборной России с командами Ирана и Боливии .

Игрок московского «Динамо» Даниил Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.

Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев из-за травм, полученных в матчах за свои клубы, после осмотра медицинским штабом сборной и оценки характера повреждений возвращаются в расположение «Спартака » и ЦСКА для прохождения лечения», – говорится в сообщении.