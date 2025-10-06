Фомин, Литвинов и Мусаев из-за проблем со здоровьем пропустят игры России с Ираном и Боливией
РФС сообщил о проблемах со здоровьем у троих игроков, вызванных в сборную.
«Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев не примут участия в BetBoom матчах национальной сборной России с командами Ирана и Боливии.
Игрок московского «Динамо» Даниил Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.
Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев из-за травм, полученных в матчах за свои клубы, после осмотра медицинским штабом сборной и оценки характера повреждений возвращаются в расположение «Спартака» и ЦСКА для прохождения лечения», – говорится в сообщении.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
