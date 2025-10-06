  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фомин, Литвинов и Мусаев из-за проблем со здоровьем пропустят игры России с Ираном и Боливией
3

Фомин, Литвинов и Мусаев из-за проблем со здоровьем пропустят игры России с Ираном и Боливией

РФС сообщил о проблемах со здоровьем у троих игроков, вызванных в сборную.

«Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев не примут участия в BetBoom матчах национальной сборной России с командами Ирана и Боливии.  

Игрок московского «Динамо» Даниил Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб. 

Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев из-за травм, полученных в матчах за свои клубы, после осмотра медицинским штабом сборной и оценки характера повреждений возвращаются в расположение «Спартака» и ЦСКА для прохождения лечения», – говорится в сообщении.

Как вам дерби?13368 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
logoДаниил Фомин
logoСборная России по футболу
logoЗдоровье
товарищеские матчи (сборные)
logoСпартак
logoЦСКА
logoТамерлан Мусаев
logoСборная Ирана по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
logoРуслан Литвинов
logoСборная Боливии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
1733 октября, 10:50
Фомин о двух первых голах «Крыльям»: «Это требование Карпина – стараться играть вперед за спину, что приводит к моментам и голам. «Динамо» нужно побеждать и подниматься по таблице»
226 сентября, 20:47
Главные новости
Дмитрий Воробьев: «Это супер, что «Локомотив» называют новой народной командой. Нас почти вся Россия поддерживает»
1710 минут назад
Гурцкая о «Динамо»: «Гафин не хотел Карпина, несогласие превратилось в разрыв отношений. Было недопонимание по поводу игроков, которых брали»
417 минут назад
ЦСКА: «Акинфеев получил надрыв связок голеностопа, опасения о серьезной травме не подтвердились. Мусаев с растяжением задней поверхности бедра пропустит 14-17 дней»
221 минуту назад
Глава УЕФА Чеферин о матчах Ла Лиги и Серии А за границей: «Прискорбно, что пришлось разрешить, но это не должно рассматриваться как прецедент»
3245 минут назад
Гаджиев про РПЛ: «Из года в год все сильнее, намного выше уровнем, чем в условном 2019-м, и зрителей все больше. В те годы мы 16 матчей не побеждали в еврокубках – сейчас такого не было бы»
3355 минут назад
УЕФА «с неохотой» разрешил «Барсе» и «Милану» провести матчи в США и Австралии. Это исключение, союз не поддерживает игры национальных лиг за границей
7457 минут назад
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
сегодня, 16:00Тесты и игры
Джейми Каррагер: «Ливерпуль» стал почти баскетбольной командой, и с «Челси» ему это снова аукнулось. Он должен был доминировать и побеждать, но проходить к его воротам слишком легко»
10сегодня, 15:49
У Соболева 44 штрафа за нарушения ПДД на «Гелендвагене» за год в Петербурге – почти на 70 тысяч рублей («Mash на Мойке»)
110сегодня, 15:39
Силкин о Карпине: «Самый перехваленный тренер, по результатам за 15 лет ничего. На «Динамо» больно смотреть, пропустить 5 – никуда не годится, такое только в хоккее можно представить»
54сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Петржела про «Зенит»: «Личка отлично заменил бы Семака. Команде нужен новый импульс»
2 минуты назад
Быстров о пенальти ЦСКА в дерби со «Спартаком»: «Идиотизм Фернандеша. Но я посмотрел тысячу повторов и ни на одном не убедился, что фол был в штрафной»
928 минут назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «КАМАЗа», «Челябинск» сыграл вничью с «Енисеем»
2631 минуту назадLive
Барколя из-за травмы бедра пропустит октябрьские матчи Франции. Вместо вингера «ПСЖ» вызван Товен
133 минуты назад
Холанд о победном голе «Брентфорду»: «Ван ден Берг толкал меня первые 5 минут, и я сказал: ладно, погнали. Я чувствовал усталость перед игрой, но это меня мотивировало. Топовый гол»
2сегодня, 15:59
Кирилл Глебов: «Спартак» – самый принципиальный соперник для ЦСКА, двойные эмоции и двойной настрой. Счет 3:0 в начале матча вселил в нас уверенность»
12сегодня, 15:48
Евсеев про 23 млн евро за Батракова: «Он больше стоит. Румменигге сказал, что Вольтемаде больше 30 млн не стоит, а «Ньюкасл» его за 80 млн купил, представляете!»
14сегодня, 15:24
Ваня Дмитриенко выступит после игры Россия – Боливия на «ВТБ Арене» 14 октября. Гимн споет Маршал
5сегодня, 15:21
«У легионеров живы стереотипы о России из-за рубежа – сумасшедшая антироссийская пропаганда. Показывают вообще кошмар, что здесь чуть ли не на улицах никого!» Директор «Рубина» Дзюба об иностранцах
12сегодня, 14:48
Сперцян выложил фото из кабинета стоматолога после стычки с Ндонгом: «Зубы целые»
19сегодня, 14:23Фото