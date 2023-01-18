Кавазашвили о Тавареше: «В «Спартаке», кроме Джикии, нет защитников – линия полузащиты оттягивается назад. Укрепление нужно обязательно, будет конкуренция»

высказался о возможном переходе в «Спартак».

«В «Спартаке», в принципе, кроме , защитников нет, только оттянутые назад полузащитники, которые вынужденно там играют – они должны играть на своем месте. Не очень заметно, что защитники справляются за счет линии полузащиты, которая оттягивается назад. Нам нужны защитники в обязательном порядке, чем больше, тем больше конкуренции будет. Нужно укрепление на некоторых позициях.

Если они хотят взять Тавареша, значит, рассчитывают на него. Денисов на позиции правого защитника играл с мандражом и оглядкой, полгода там он отыграл, укрепил свои позиции. Сзади научился играть в отбор мяча, может хорошо подключаться. Это говорит о том, что футболистам нужно давать практиковаться. С приходом португальца может играть в полузащите, он может. Еще ни о чем не говорит, что он португалец, нужно привыкать к нашему футболу, он должен понимать психологию и суть нашего футбола», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Переговоры «Спартака» и «Бенфики» по Таварешу на финальной стадии. Португальцы хотят опцию обратного выкупа защитника