Кавазашвили о Тавареше: «В «Спартаке», кроме Джикии, нет защитников – линия полузащиты оттягивается назад. Укрепление нужно обязательно, будет конкуренция»

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Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Томаша Тавареша в «Спартак».

«В «Спартаке», в принципе, кроме Джикии, защитников нет, только оттянутые назад полузащитники, которые вынужденно там играют – они должны играть на своем месте. Не очень заметно, что защитники справляются за счет линии полузащиты, которая оттягивается назад. Нам нужны защитники в обязательном порядке, чем больше, тем больше конкуренции будет. Нужно укрепление на некоторых позициях.

Если они хотят взять Тавареша, значит, рассчитывают на него. Денисов на позиции правого защитника играл с мандражом и оглядкой, полгода там он отыграл, укрепил свои позиции. Сзади научился играть в отбор мяча, может хорошо подключаться. Это говорит о том, что футболистам нужно давать практиковаться. С приходом португальца Денисов может играть в полузащите, он может. Еще ни о чем не говорит, что он португалец, нужно привыкать к нашему футболу, он должен понимать психологию и суть нашего футбола», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Переговоры «Спартака» и «Бенфики» по Таварешу на финальной стадии. Португальцы хотят опцию обратного выкупа защитника

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1 комментарий

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Фут.Боль
2 абзаца вообще ни о чем! Кавазашвили,думаю, услышал фамилию Тавареш и то, что он португалец, впервые только когда его об этом спросили, и сами же рассказали кто это такой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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