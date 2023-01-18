«Бешикташ» предложит «Локо» 5 млн евро за Баринова («РБ Спорт»)
«Бешикташ» увеличит предложение «Локомотиву» о трансфере Дмитрия Баринова.
Ранее «Бешикташ» сделал официальное предложение «Локомотиву» о трансфере 26-летнего игрока на сумму 1,5 млн евро. Это категорически не устроило «Локомотив» – сообщалось, что московский клуб требует за Баринова 15 млн евро. Это его отступные.
Затем утверждалось, что клуб из Стамбула дает Баринову зарплату 1 млн евро в год, а платить больше 4 млн за хавбека «Локо» не готовы.
Теперь, по данным «РБ Спорт», турки готовят еще одно предложение «Локомотиву» на сумму примерно в 5 млн евро единовременной выплатой.
Не исключено, что «Бешикташ» также предложит прописать в контракте процент от дальнейшей продажи футболиста. В ближайшее время этот оффер должен быть отправлен в московский клуб.
С самим футболистом сборной России идут переговоры о контракте на три года с возможностью продления еще на год. Зарплата может составить уже 1,5 млн евро ежегодно с возможностью роста до 2 млн за счет дополнительных бонусов за успешные выступления. Эта сумма эквивалентна той, которую полузащитник получает сейчас.
Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.
За 5 продать, за 5!
За 5 продать, за 5!
А клубу зачем за полтора года до истечения контракта отдавать самого дорогого игрока команды за цену в полтора Глушенкова.
Давайте 5+бонусы+процент от перепродажи - и по рукам.
Надеюсь, Дима Баринов не сделает глупость и останется в клубе своей жизни, тем более с достойным контрактом и перспективным клубным проектом в целом!..
Выглядит хорошо. И надо активно искать опорника на замену