«Бешикташ» предложит «Локо» 5 млн евро за Баринова («РБ Спорт»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов деньги Футбол

«Бешикташ» увеличит предложение «Локомотиву» о трансфере Дмитрия Баринова.

Ранее «Бешикташ» сделал официальное предложение «Локомотиву» о трансфере 26-летнего игрока на сумму 1,5 млн евро. Это категорически не устроило «Локомотив» – сообщалось, что московский клуб требует за Баринова 15 млн евро. Это его отступные.

Затем утверждалось, что клуб из Стамбула дает Баринову зарплату 1 млн евро в год, а платить больше 4 млн за хавбека «Локо» не готовы.

Теперь, по данным «РБ Спорт», турки готовят еще одно предложение «Локомотиву» на сумму примерно в 5 млн евро единовременной выплатой.

Не исключено, что «Бешикташ» также предложит прописать в контракте процент от дальнейшей продажи футболиста. В ближайшее время этот оффер должен быть отправлен в московский клуб.

С самим футболистом сборной России идут переговоры о контракте на три года с возможностью продления еще на год. Зарплата может составить уже 1,5 млн евро ежегодно с возможностью роста до 2 млн за счет дополнительных бонусов за успешные выступления. Эта сумма эквивалентна той, которую полузащитник получает сейчас.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Дотянуть бы в переговорах предложение до 7 и % от перепродажи. Было бы вообще идеально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Ден Ден
6+1 бонусами +% от перепродажи. Выглядит хорошо. И надо активно искать опорника на замену
Карпукас есть, зачем кого-то искать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Сторгуются на шести.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ Serzhique
Кто сказал, что нужно 50% от перепродажи? Обычно договариваются на 10-20%
Да не важен процент, к вероятным убыткам фиксировать еще дополнительные платежи за то что продали в минус по рискованному игроку, это глуповато.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталик Украинский
20 баранов и холодильник финский, хороший... (с).
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serzhique
Ответ encaro_one
В Бешке не совсем куку, чтобы возможно потеряв деньги, если игрок "не зайдёт", например, продав за 3 млн., отдать половину еще и Локомотиву ))
Кто сказал, что нужно 50% от перепродажи? Обычно договариваются на 10-20%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serzhique
Ответ Supreme Allah
Дадут и за хуже поленья больше давали. Минимум 8 стрести как за здрасьте можно.
Ну приведи хотя бы пару примеров из 2022? Учитывая текущую конъектуру с отсутствием еврокубков и денег с них и почти полное отсутствие интереса зарубежных клубов - это максимум.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
А сам-то Баринов действительно хочет в Турции играть? Все-таки, не Англия и не Испания. А если использовать Турцию в качестве "трамплина", так ему уже 26 лет... Эдак можно и не успеть до конца карьеры из Турции в какой-то чемпионат посерьезнее перебраться. Стоит ли из Локо ему пытаться уходить, вообще? Не уверен.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ Serzhique
Нет, есть два варианта - % от прибыли с перепродажи и % от абсолюта с перепродажи. Лучше второй вариант, слабо верится, что он сильно вырастет в цене
В Бешке не совсем куку, чтобы возможно потеряв деньги, если игрок "не зайдёт", например, продав за 3 млн., отдать половину еще и Локомотиву ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
Мы никогда не устанем повторять
За 5 продать, за 5!
За 5 продать, за 5!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serzhique
Ответ encaro_one
% от перепродажи это обычно % от превышения стоимости "купил - продал". Какой смысл.
Нет, есть два варианта - % от прибыли с перепродажи и % от абсолюта с перепродажи. Лучше второй вариант, слабо верится, что он сильно вырастет в цене
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
Ответ encaro_one
Стало понятнее, зачем это Баринову, как минимум в зарплате не теряет + окно в Европу и кубки. А клубу зачем за полтора года до истечения контракта отдавать самого дорогого игрока команды за цену в полтора Глушенкова.
За тем, что игрок сдал и остановился в развитии, а тут - возможность для совсем другого продолжения карьеры. Да и 26 лет - раз есть желание играть за рубежом - пора пытаться. Ну и в текущих обстоятельствах его стоимость в Локомотиве вряд ли вырастет.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ Serzhique
Надо включить пункт с % от перепродажи и ещё чуток бонусами и отпускать. Вряд ли он будет стоить дороже в будущем, учитывая возраст, рваные кресты и 1,5 года до конца контракта
% от перепродажи это обычно % от превышения стоимости "купил - продал". Какой смысл.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixos Demid
Отпустите Баринова, он заслужил.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Supreme Allah
Ответ Serzhique
Кто за него 10-15 даст? Он итак потерял почти половину стоимости от пиковой, да и лучше играть не начинает
Дадут и за хуже поленья больше давали. Минимум 8 стрести как за здрасьте можно.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Стало понятнее, зачем это Баринову, как минимум в зарплате не теряет + окно в Европу и кубки.
А клубу зачем за полтора года до истечения контракта отдавать самого дорогого игрока команды за цену в полтора Глушенкова.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
Вот, наконец-то уже более реалистичные цифры, не 1, не 3, не 4.
Давайте 5+бонусы+процент от перепродажи - и по рукам.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Клубы "большой пятерки" - это одно, но Турция и Бешикташ - не свет в конце тоннеля...
Надеюсь, Дима Баринов не сделает глупость и останется в клубе своей жизни, тем более с достойным контрактом и перспективным клубным проектом в целом!..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serzhique
Ответ Supreme Allah
Он уже сейчас стоит дороже минимум раза в два , его лучше в какой нибудь партак за 10-15 отдать, ладно б еще Норвич какой нибудь был, а турция шило на мыло.
Кто за него 10-15 даст? Он итак потерял почти половину стоимости от пиковой, да и лучше играть не начинает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
5 млн.евро за футболиста, который пытался закрыть Клаудиньо, это даже многовато 😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Жермоленко
Никуда он не уйдёт, это и так понятно
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Trifonov
Не факт что будет там играть, Оздоев посильнее него и команда у него по проще. Придётся бороться за место в составе. Если готов, то надо пробовать. Шансов на еврокубки в России нет ближайшие лет 5. А так может и в ЛЧ поиграть.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Supreme Allah
Ответ Serzhique
Надо включить пункт с % от перепродажи и ещё чуток бонусами и отпускать. Вряд ли он будет стоить дороже в будущем, учитывая возраст, рваные кресты и 1,5 года до конца контракта
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ден Ден
6+1 бонусами +% от перепродажи.
Выглядит хорошо. И надо активно искать опорника на замену
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Supreme Allah
За пять миллионов они его бутсу даже не получат
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий