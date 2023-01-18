«Бешикташ» предложит «Локо» 5 млн евро за Баринова («РБ Спорт»)

«Бешикташ» увеличит предложение «Локомотиву» о трансфере .

Ранее «Бешикташ» сделал официальное предложение «Локомотиву» о трансфере 26-летнего игрока на сумму 1,5 млн евро. Это категорически не устроило « » – сообщалось, что московский клуб требует за Баринова 15 млн евро. Это его отступные.

Затем утверждалось, что клуб из Стамбула дает Баринову зарплату 1 млн евро в год, а платить больше 4 млн за хавбека «Локо» не готовы.

Теперь, по данным «РБ Спорт», турки готовят еще одно предложение «Локомотиву» на сумму примерно в 5 млн евро единовременной выплатой.

Не исключено, что « » также предложит прописать в контракте процент от дальнейшей продажи футболиста. В ближайшее время этот оффер должен быть отправлен в московский клуб.

С самим футболистом сборной России идут переговоры о контракте на три года с возможностью продления еще на год. Зарплата может составить уже 1,5 млн евро ежегодно с возможностью роста до 2 млн за счет дополнительных бонусов за успешные выступления. Эта сумма эквивалентна той, которую полузащитник получает сейчас.

Баринов – воспитанник « ». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.