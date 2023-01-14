«Локо» не хочет отпускать Баринова зимой, отступные – 15 млн евро. «Бешикташ» готов вернуться к переговорам летом

« » не хочет отпускать в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе «Бешикташа» к услугам 26-летнего полузащитника. Его агент заявил, что турецкий клуб готов как купить Дмитрия, так и арендовать с правом выкупа.

По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники не хотят отпускать хавбека зимой.

Трансфер может быть осуществлен в случае выплаты отступных в размере 15 миллионов евро, но стамбульцы готовы заплатить всего 5 миллионов.

« » может вернуться к переговорам о переходе Баринова летом, если не сможет оформить трансфер в ближайшие две недели.

В 16 матчах текущего сезона Мир хавбек забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.