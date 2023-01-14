«Локо» не хочет отпускать Баринова зимой, отступные – 15 млн евро. «Бешикташ» готов вернуться к переговорам летом
«Локомотив» не хочет отпускать Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось об интересе «Бешикташа» к услугам 26-летнего полузащитника. Его агент заявил, что турецкий клуб готов как купить Дмитрия, так и арендовать с правом выкупа.
По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники не хотят отпускать хавбека зимой.
Трансфер может быть осуществлен в случае выплаты отступных в размере 15 миллионов евро, но стамбульцы готовы заплатить всего 5 миллионов.
«Бешикташ» может вернуться к переговорам о переходе Баринова летом, если не сможет оформить трансфер в ближайшие две недели.
В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ хавбек забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.
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