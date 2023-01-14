«Локо» не хочет отпускать Баринова зимой, отступные – 15 млн евро. «Бешикташ» готов вернуться к переговорам летом

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» не хочет отпускать Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе «Бешикташа» к услугам 26-летнего полузащитника. Его агент заявил, что турецкий клуб готов как купить Дмитрия, так и арендовать с правом выкупа.

По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники не хотят отпускать хавбека зимой.

Трансфер может быть осуществлен в случае выплаты отступных в размере 15 миллионов евро, но стамбульцы готовы заплатить всего 5 миллионов.

«Бешикташ» может вернуться к переговорам о переходе Баринова летом, если не сможет оформить трансфер в ближайшие две недели. 

В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ хавбек забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь

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19 комментариев

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Tigo_Volchara93
Вангую: никуда не перейдет, проведут еще несколько лет в Локо, потом перейдет в в условный Ахмат или Урал, и будет рассказывать как его не отпустили ужасные функционеры испортили карьеру
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4181
Наверно речь идёт про 15 млн ТЛ (турецких лир)
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+12
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kk.abb
Ответ Фут.Боль
5 дают и переплачивают? Что за бред? Ты в каком году застрял?
Это ты застрял в манимирке, походу. 5 млн за лимитное днище - более чем завышенная цена. Это тебе не в Зенит уходить за паспорт, это в конкурентную лигу. Он больше 5-7 стоить не может никак, тем более после крестов и с такой игрой.
+12
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+11
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Dmitry Orlov
Ответ R Kukhov
Ещё одна история про "мог уехать, но.."
Но, представь себе, есть интересы клуба, который не готов по дешёвке отпускать один из своих главных активов.
+1
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Фут.Боль
Ответ Максим Прокофьев
Дают 5 млн. и это ещё переплачивают, ну а сказки про востребованность лимитчиков стары как мир, они в 99% случаев выбирают зп в 2-3 раза выше и родные берёзки нежели карьеру в середняке европейского уровня.
5 дают и переплачивают? Что за бред? Ты в каком году застрял?
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
R Kukhov
Ещё одна история про "мог уехать, но.."
+2
-4
-2
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Чётко_как_чечётка
Ответ kk.abb
10 за Баринова, смешно. Насколько же вы оторваны от реальности. За Миранчука, который на тот момент был топ игрок на позиции в лиге, платили 8+5 агентам, и даже он разочаровал Аталанту и сейчас его пытаются слить за +- те же деньги. Ты думаешь за Баринова 10 дадут?)
Наврятли, но было бы идеально.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Алеас Бана
Да он сам не хочет какой футболист будет менять Там где ему удобнее получается там где он почти не играет или играет плохо получает огромные деньги Подумай сам
Ты сам-то понял что написал?
+2
-1
+1
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Максим Прокофьев
Дают 5 млн. и это ещё переплачивают, ну а сказки про востребованность лимитчиков стары как мир, они в 99% случаев выбирают зп в 2-3 раза выше и родные берёзки нежели карьеру в середняке европейского уровня.
+4
-5
-1
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kk.abb
Ответ Чётко_как_чечётка
Позиция клуба понятна, но 15 многовато. Лямов за 10 было бы идеально. Уверен, что задачу по сохранению "прописки" в РПЛ можно выполнить и без Баринова, главное чтобы Галактионов как можно раньше понял, что на него можно не расчитывать и наигрывал другого игрока, например Магкеева.
10 за Баринова, смешно. Насколько же вы оторваны от реальности. За Миранчука, который на тот момент был топ игрок на позиции в лиге, платили 8+5 агентам, и даже он разочаровал Аталанту и сейчас его пытаются слить за +- те же деньги. Ты думаешь за Баринова 10 дадут?)
+20
-4
+16
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kk.abb
Ответ Никита Самарин
Ничего себе турки губу раскатали, Баринова за 5 миллионов евро хотят забрать. С учётом длительности контракта, он минимум миллионов 7 стоит.
А сколько за лимитное днище платить надо, который только и делает что болтает последний год? 100 млн? 5 млн более чем за текущего Баринова.
+10
-8
+2
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Чётко_как_чечётка
Позиция клуба понятна, но 15 многовато. Лямов за 10 было бы идеально. Уверен, что задачу по сохранению "прописки" в РПЛ можно выполнить и без Баринова, главное чтобы Галактионов как можно раньше понял, что на него можно не расчитывать и наигрывал другого игрока, например Магкеева.
+3
-4
-1
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Никита Самарин
Ничего себе турки губу раскатали, Баринова за 5 миллионов евро хотят забрать. С учётом длительности контракта, он минимум миллионов 7 стоит.
+4
-7
-3
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Алеас Бана
Ответ Чётко_как_чечётка
Ты новость читал? Иди##, клуб не хочет отпускать, а не Баринов не хочет переходить.
Да он сам не хочет какой футболист будет менять Там где ему удобнее получается там где он почти не играет или играет плохо получает огромные деньги Подумай сам
0
-5
-5
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Константин Эсперов
Баринов должен выложиться на полную этой весной .
+5
-2
+3
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Чётко_как_чечётка
Ответ Алеас Бана
Баринов если хочет себе доказать что он игрок а не лимитчик то должен идти
Ты новость читал? Иди##, клуб не хочет отпускать, а не Баринов не хочет переходить.
+2
-3
-1
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Гусеконь
Ответ Алеас Бана
Баринов если хочет себе доказать что он игрок а не лимитчик то должен идти
осталось только по отступным выкупить его
+3
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Константин Эсперов
Ответ Алеас Бана
Баринов если хочет себе доказать что он игрок а не лимитчик то должен идти
Да ,но теперь только летом .
0
0
0
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Алеас Бана
Баринов если хочет себе доказать что он игрок а не лимитчик то должен идти
+4
-5
-1
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