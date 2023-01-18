Черчесов о Баринове и «Бешикташе»: «Дмитрий — парень с характером. Ему не следует бояться подобного вызова»

Теги Локомотив Станислав Черчесов премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Дмитрий Баринов Футбол

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Могу сказать, что Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях.

Турецкая лига — это серьезное испытание, однако Дмитрий — парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова», – сказал главный тренер «Ференцвароша», работавший с хавбеком «Локомотива» в сборной России.

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2 комментария

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Давид Agabekyan
А где характер то? Говорить я не причём, это партнёры это проявление характера? Или в конце проигранного матча получать красную в эпизоде,где нет необходимости её получать?
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Мосгорсуд
Да конечно, если берут надо ехать, Бешикташ не последний клуб Турции
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