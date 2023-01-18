Черчесов о Баринове и «Бешикташе»: «Дмитрий — парень с характером. Ему не следует бояться подобного вызова»

высказался о возможном переходе в « ».

«Могу сказать, что Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях.

Турецкая лига — это серьезное испытание, однако Дмитрий — парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова», – сказал главный тренер «Ференцвароша», работавший с хавбеком « » в сборной России.