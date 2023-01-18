«Бешикташ» дает Баринову зарплату 1 млн евро в год. Платить больше 4 млн за хавбека «Локо» не готовы

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов деньги Футбол

Стало известно, сколько «Бешикташ» готов платить Дмитрию Баринову.

По данным «РБ Спорт», турецкий клуб предложил полузащитнику контракт с зарплатой 1 млн евро в год.

Ранее «Бешикташ» сделал официальное предложение «Локомотиву» о трансфере 26-летнего игрокана сумму 1,5 млн евро. Это категорически не устроило «Локомотив» – сообщалось, что московский клуб требует за Баринова 15 млн евро. Это его отступные.

Турецкий клуб готов улучшить предложение, но не намерен платить за Дмитрия больше 4 млн евро, пишет «РБ Спорт». 

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.

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9 комментариев

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Владислав Бондарчук
В Локо он может побороться за Еврокубки в перспективе, не надо спешить
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alexsem69
Это другое дело!👍
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Любезный Коссутий
Ответ ractorosan527@gmail.com
Комментарий удален пользователем
да кому он нужен за 15? турки дадут треть цены - максимум.
0
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Брэд Либил
Ответ ractorosan527@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Каким таким-то?
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-1
-1
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Marcus-light
Это Локомотиву что ли?
А по вашему локо должен за бесценок отдать игрока?? Какой бы он игрок не был он игрок основы за Миранчука вообще взяли 8 9 миллионов евро когда Миран должен был стоить все 12 а то и 15 миллионов евро
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Serzhique
Сойдутся на 5 + бонусы. Надо отпускать!
+6
0
+6
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Marcus-light
Ответ ractorosan527@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Это Локомотиву что ли?
+1
-1
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Любезный Коссутий
а много ли кандидатов на Баринова?
с кого там Локо требует постоянно?
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avcgloronalduMU
Потом ЦБ запретит перевод, как и открыть счёт
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ractorosan527@gmail.com
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