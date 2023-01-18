«Бешикташ» дает Баринову зарплату 1 млн евро в год. Платить больше 4 млн за хавбека «Локо» не готовы

Стало известно, сколько « » готов платить Дмитрию Баринову.

По данным «РБ Спорт», турецкий клуб предложил полузащитнику контракт с зарплатой 1 млн евро в год.

Ранее «Бешикташ» сделал официальное предложение «Локомотиву» о трансфере 26-летнего игрокана сумму 1,5 млн евро. Это категорически не устроило « » – сообщалось, что московский клуб требует за Баринова 15 млн евро. Это его отступные.

Турецкий клуб готов улучшить предложение, но не намерен платить за Дмитрия больше 4 млн евро, пишет «РБ Спорт».

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.