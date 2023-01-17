Агент Сафонов о переходе Мудрика в «Челси» за 100 млн: «Он даже не превосходит Захаряна. При Абрамовиче был результат, а тут люди соревнуются, сколько денег могут сжечь»

Агент Алексей Сафонов скептически отнесся к трансферу в « ».

«Синие» купили вингера «Шахтера» за 70+30 миллионов евро, выиграв конкуренцию у «Арсенала». Игрок подписал контракт до 2031 года.

«В «Арсенале» услышали требования «Шахтера», покрутили у виска и вышли из переговоров. «Челси» же берет все, что шевелится.

тоже тратил много, но тогда был результат. Россиянин сразу взял топового менеджера, потому что ставил во главу угла развитие проекта. Здесь же люди соревнуются в том, сколько денег могут сжечь.

В моей практике игрок впервые заключает контракт на восемь с половиной лет. Обычно ФИФА не разрешает продлевать соглашения на срок более пяти. А если футболист сдуется через полгода-год, что с ним делать? Просто платить зарплату, пока он сам отправится на пенсию?

Человек вытащил счастливый билет, слава богу. Другое дело, что по уровню Михаил даже не превосходит . Только один стоит 15 млн евро, а другой – 100 млн. Никогда не поверю в это. Полузащитник « » уж точно не хуже», – сказал Сафонов.