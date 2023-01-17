Агент Сафонов о переходе Мудрика в «Челси» за 100 млн: «Он даже не превосходит Захаряна. При Абрамовиче был результат, а тут люди соревнуются, сколько денег могут сжечь»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роман Абрамович Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Михаил Мудрик Арсен Захарян Футбол

Агент Алексей Сафонов скептически отнесся к трансферу Михаила Мудрика в «Челси». 

«Синие» купили вингера «Шахтера» за 70+30 миллионов евро, выиграв конкуренцию у «Арсенала». Игрок подписал контракт до 2031 года.

«В «Арсенале» услышали требования «Шахтера», покрутили у виска и вышли из переговоров. «Челси» же берет все, что шевелится.

Роман Абрамович тоже тратил много, но тогда был результат. Россиянин сразу взял топового менеджера, потому что ставил во главу угла развитие проекта. Здесь же люди соревнуются в том, сколько денег могут сжечь.

В моей практике игрок впервые заключает контракт на восемь с половиной лет. Обычно ФИФА не разрешает продлевать соглашения на срок более пяти. А если футболист сдуется через полгода-год, что с ним делать? Просто платить зарплату, пока он сам отправится на пенсию?

Человек вытащил счастливый билет, слава богу. Другое дело, что по уровню Михаил даже не превосходит Арсена Захаряна. Только один стоит 15 млн евро, а другой – 100 млн. Никогда не поверю в это. Полузащитник «Динамо» уж точно не хуже», – сказал  Сафонов. 

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
poolshh
Ответ Evil_Alastar
Но ведь сборная Россия стоит больше 100лямов
Не факт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
У русского горит от того что украинца продали за 100 лямов(столько даже сборная Россия не будет стоить,но и сам Мудрик тоже).
Сафонов еврей, как большинство жулья, которых почему-то в России называют агентами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Пантелеев
Пыпа своей войной сделал хорошо даже украинским футболистам.А нашим как ноги отрубил.Убил карьеры и
планы на жизнь всей стране.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ахах

Пиар армянского дарования, который никому не нужен

Если всунут Газпрому, то будут радоваться всей московской армянской тусовкой и есть бобрятину от симоньян две недели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Кокорин
Как же вы уже всех достали с этим ДЕРЕВЯННЫМ захаряном, он даже одной бутсы Мудрика не стоит…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
Сравнения Сафонова не вполне корректны. Мудрик и Захарян игроки совершенно разного амплуа. Мудрик- бегунок, Захарян - атакующий полузащитник. Ну раз удалось развести одноклеточных на деньги, так за менеджмент Шахтера можно только порадоваться. Почитай, раз в пять дороже реальной стоимости игрока втюхали. Не зря же классики пели: Покуда живы дураки...))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
despoletaev@gmail.com
Он еще кучу голов и передач в придачу забил в чемпе Украины, и голы пародистые. Плюс лидер молодежки своей страны. Захарченко до уровня Мудрика как Динамо до уровня Челси.
И арсенал давал 70+20. Пусть следит за новостями, а не пургу несет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Захарян не выглядит сильнее. Переплата за Мудрика очень большая.Контракт на 8 лет, действительно, очень долго. Тчк.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
У русского горит от того что украинца продали за 100 лямов(столько даже сборная Россия не будет стоить,но и сам Мудрик тоже).
У нормального человека вопросы по сумме и срокам контракта. И их тут много. И ответ один. Чисто политический.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Sinulin
Ответ The Best
Арсенал с переговоров не выходил же они просто тянули кота за хвост и их опередили,да и Мудрик с Захаряном это разные игроки.Зачем каждого второго спрашивать об этом трансфере если и так все понимают что это переплата?
Даже сраный Миколенко из второсортного Эвертона дороже Захаряна)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Sinulin
Ответ Evil_Alastar
Но ведь сборная Россия стоит больше 100лямов
Мудрик тоже)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dizzod
А что за Захаряна кто-то уже заплатил 15 млн?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Федоров
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
У русского горит от того что украинца продали за 100 лямов(столько даже сборная Россия не будет стоить,но и сам Мудрик тоже).
У вас теперь везде рука русского точать будет ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Федоров
Ответ Алексей Игоревич
И на каком уровне показал свой уровень Захарян? Да, у Мудрика только групповой этап ЛЧ, который, Сафонов видимо не смотрел
ЦСКА - Реал 2018 Чалов гол. Вот это да, 100 миллионов стоить должен был.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evil_Alastar
Ответ jameswowf
Комментарий удален модератором
🐽
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rokamadur
Ага этот зх уже 2 год переходит, что-то не берут. Если он такой топ за пяьнашку, че его брюгге условный не возьмет, чтоб потом навариься на "бриллианье за жалких 15млн"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evil_Alastar
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
У русского горит от того что украинца продали за 100 лямов(столько даже сборная Россия не будет стоить,но и сам Мудрик тоже).
Но ведь сборная Россия стоит больше 100лямов
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jameswowf
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
У русского горит от того что украинца продали за 100 лямов(столько даже сборная Россия не будет стоить,но и сам Мудрик тоже).
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Мудрик сильнее Захаряна, это очевидно.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Контракт Мудрика официально включён в сделку по танкам для СВУ , поэтому и сумма выглядит заоблачной 😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
laudrup
Если Захарян по уровню наравне с Мудриком, найди клуб, который заплатит за него 100 млн. Иначе ты плохой агент.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Minuvert
Просто кто-то неправильно перевел методички Грановской
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Да, кто-то заработал на Мудрике. А чем прославился сам А.Сафонов? Пусть об этом поведает.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Игоревич
И на каком уровне показал свой уровень Захарян? Да, у Мудрика только групповой этап ЛЧ, который, Сафонов видимо не смотрел
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
У русского горит от того что украинца продали за 100 лямов(столько даже сборная Россия не будет стоить,но и сам Мудрик тоже).
+23
-12
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий