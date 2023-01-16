Канчельскис о Захаряне в «Челси»: «Бежать туда надо обязательно, как в фильме «Форрест Гамп». Это великая команда»

высказался о возможном переходе в «Челси».

Сообщалось, что лондонский клуб сохраняет интерес к услугам полузащитника «Динамо».

«Не знаю, перейдет ли Захарян в « » в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе. Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп».

« » – хороший клуб, но как его можно сравнивать с «Челси»? Это великая команда, поэтому Захаряну туда надо обязательно идти», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».