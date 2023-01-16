Канчельскис о Захаряне в «Челси»: «Бежать туда надо обязательно, как в фильме «Форрест Гамп». Это великая команда»
Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси».
Сообщалось, что лондонский клуб сохраняет интерес к услугам полузащитника «Динамо».
«Не знаю, перейдет ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе. Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп».
«Динамо» – хороший клуб, но как его можно сравнивать с «Челси»? Это великая команда, поэтому Захаряну туда надо обязательно идти», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
А Захарян возможно думает , #####, на свою голову успел заиграть.
Бежать то он может, но кто ж его возьмёт то? Он же памятник!
Советы реальные надо парню давать, а не надуманные.