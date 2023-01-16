Канчельскис о Захаряне в «Челси»: «Бежать туда надо обязательно, как в фильме «Форрест Гамп». Это великая команда»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Андрей Канчельскис Арсен Захарян Футбол

Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси». 

Сообщалось, что лондонский клуб сохраняет интерес к услугам полузащитника «Динамо». 

«Не знаю, перейдет ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе. Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп».

«Динамо» – хороший клуб, но как его можно сравнивать с «Челси»? Это великая команда, поэтому Захаряну туда надо обязательно идти», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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10 комментариев

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Max Zhomkov
Сейчас в РФС такие думают , фух слава богу успели заиграть Захаряна.
А Захарян возможно думает , #####, на свою голову успел заиграть.
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Amalfitano
Ответ Назар Игорь
Теперь в свете больших возможностей синих надо требовать за Захаряна в районе 60 - 70 млн., не меньше.
Нашим понторезам надо просто ехать в Европу для поиграть, а не колотить понты. Будем иметь 10-12 игроков играющих в Европе - будем иметь сильную сборную.
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Amalfitano
Съесть-то он съест, сынок, да кто же ему даст?
Бежать то он может, но кто ж его возьмёт то? Он же памятник!
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Назар Игорь
Теперь в свете больших возможностей синих надо требовать за Захаряна в районе 60 - 70 млн., не меньше.
+1
-1
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Пако
Канчельскис советчик-джан, а назови, кто зовёт-то? Куда и к кому бежать-то?
Советы реальные надо парню давать, а не надуманные.
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llolishe
Судя по тому что происходит в Челси то Боэли собирает сборную мира)))
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llolishe
Подерется с Мудриком на тренировке
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Enotaz24
Бежит в Армению, получает гражданство, и перезодит.
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Подкат Пенальтьевич
Единственное что ему там светит это лавка и убийство карьеры
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TaR
Так а куда бежать если не зовут? А с приходом Мудрика я в это совсем не верю
+7
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