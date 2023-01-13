Аршавин о Захаряне в «Челси»: «Заиграет ли? А почему нет? Отдадут в аренду, если что. Кто-то из россиян сейчас в «Арсенале» точно заиграл бы»

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Андрей Аршавин оценил перспективы Арсена Захаряна в «Челси».

«Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной, но там не все так просто. Допускаю, что трансфер возможен зимой.

Заиграет ли он там? А почему нет? Ничего страшного не произойдет – отдадут в аренду, если что.

Кто-то из россиян сейчас точно заиграл бы в нынешнем лондонском «Арсенале», надо просто подумать. Фиг знает, кто именно, но у кого-то точно получилось бы! Они сейчас сильны, кстати», – сказал бывший футболист «Зенита».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо», но его трансфер не в приоритете из-за множества переговоров, сам игрок хочет перейти. Летом 2022 года трансфер сорвался из-за трудностей с оплатой.

В этом сезоне на счету 19-летнего полузащитника 2 гола и 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.

Аренды «Челси» – легенда. Кому они помогли, как поменяются без Абрамовича и коснутся ли Захаряна?

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4 комментария

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Hipper
Аршваин точно знает больше про АПЛ, чем комментаторы спортса)
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ta-tosha
Ну а что он должен был сказать? Что в рпл играют одни чебу - с- рашки? Ему за другое зарплату платят
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-1
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Акира_1
Теперь всю жизнь будут обсуждать этот несостоявшийся переход.
+8
-1
+7
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Benner
В нынешнем Арсенале - определенно нет. Даже в якобы слабый запас Арсенала бы не попадали
+7
-3
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