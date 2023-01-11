Арсен Захарян: «Устал от разговоров про «Челси», поднадоедает. Готовлюсь к сезону в «Динамо»

высказался о ситуации с возможным переходом в « ».

— Есть ли от «Челси» какие-то контакты сейчас? Есть задатки трансфера?

— Это мы уже решаем с клубом, агентами. Что и как будет — сам не могу сказать. Не могу сказать, что сейчас пройду медосмотр, а потом самолет через два часа. Поэтому — не знаю. Я в «Динамо», готовлюсь к сезону.

— Устал от вечных разговоров про «Челси»? От вопросов, шуток в команде?

— То, что в команде шутят, это ладно. От разговоров устал, да. Просто как в интернет ни зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает, – сказал хавбек « ».