Арсен Захарян: «Устал от разговоров про «Челси», поднадоедает. Готовлюсь к сезону в «Динамо»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян высказался о ситуации с возможным переходом в «Челси».

— Есть ли от «Челси» какие-то контакты сейчас? Есть задатки трансфера?

— Это мы уже решаем с клубом, агентами. Что и как будет — сам не могу сказать. Не могу сказать, что сейчас пройду медосмотр, а потом самолет через два часа. Поэтому — не знаю. Я в «Динамо», готовлюсь к сезону.

— Устал от вечных разговоров про «Челси»? От вопросов, шуток в команде?

— То, что в команде шутят, это ладно. От разговоров устал, да. Просто как в интернет ни зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает, – сказал хавбек «Динамо».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARTEM PROKAZOV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ B@SS
Поинтересовались, теперь до самой старости будут гордиться и доставать с вопросом: Почему не перешли в Челси?))
Жалкое мнение…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот переход уже половину сезона мешает играть нормально. Не самый лучший режим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B@SS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поинтересовались, теперь до самой старости будут гордиться и доставать с вопросом: Почему не перешли в Челси?))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fisher40
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Арсен: "В Челси чехарда и бардак. Сейчас нет смысла переходить из топ-клуба в серядняк АПЛ."
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
динамовец1923
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отлично
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Федоров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Где бы не играл в этом Новом Году Арсен, удачи и здоровья. Если останется в Динамо, желаю Захаряну попасть вместе с командой ,в призёры РПЛ.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий