Захарян о срыве трансфера в «Челси»: «Это никак не повлияло в игровом плане. Был спад, но ничего критичного»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян рассказал, повлиял ли на него срыв перехода из «Динамо» в «Челси».

– По ходу первой части сезона было много критики в твой адрес — «сдал», «история с «Челси» плохо повлияла». Как реагировал на это?

– Да, был момент спада, но я ничего в этом критичного не вижу. Впереди сборы, нужно набрать форму и доказать всем критикам, что все хорошо.

– То есть мотивация из-за несостоявшегося перехода в «Челси» не пропала?

– Нет, в игровом плане на меня это никак не повлияло. К критике отношусь нормально, – сказал полузащитник.

«Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но его трансфер не в приоритете из-за множества переговоров. Игрок хочет перейти

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14 комментариев

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corazón blanco
Ответ Алексей Гусев
Ну так тот Арсен, что тот самый Арсэн, вроди в том самом Арсэн але...Но на руководящей должности, типо вице президента
Не, Арсен обиделся на руководство Арсенала и только месяц назад впервые за четыре года появился на Эмирейтс. Он сейчас функционер ФИФА.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Артем Шпачук
В этом сезоне,даже если брать чисто чемпионат у захаряна г+п меньше чем у мудрика
Он и младше на 2 года
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Артем Шпачук
Ответ Фёдор Кузнецов
Не могу понять критику Захаряну со словами "да он уже никогда не перейдёт в Челси".Этот же Челси только что купил ха 70+30 игрока который в возрасте Арсена имел 0+0 в УПЛ, да даже сейчас у него меньше результативных действий в УПЛ чем у Захаряна в РПЛ
В этом сезоне,даже если брать чисто чемпионат у захаряна г+п меньше чем у мудрика
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Overkiller
Ответ Фёдор Кузнецов
Не могу понять критику Захаряну со словами "да он уже никогда не перейдёт в Челси".Этот же Челси только что купил ха 70+30 игрока который в возрасте Арсена имел 0+0 в УПЛ, да даже сейчас у него меньше результативных действий в УПЛ чем у Захаряна в РПЛ
На Мудрика спрос не столько из за его статистики в УПЛ, а за то что он показал что в ЛЧ может 5 Г+П в шести матчах сделать против топ и около-топ клубов. Как он против их защитников высочайшего уровня играет, как двигается, какие решения принимает. Потому то Челси с Арсеналами и готовы платить большие суммы, понимая что берут готового игрока, у которого при виде защитников Астон Виллы ноги подкашиваться не начнут. А Захаряна и других РПЛовцев рассматривать в качестве дорогой покупки без еврокубков, чисто по их матчам против Оренбургов и Химок, уже никто не будет.
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Balt
В АПЛ есть куда ещё. Только вот захотят ли российского игрока брать? До этого-то не хотя брали, только на буме в конце 2000-ых когда брали Пава, Шаву, Била и Жиркова. А сейчас на фоне всей этой полит. ситуации тем более не самый желаемый вариант.
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vaslover
Глянул бы его в Чемпионшипе, в условном "Халл Сити Слуцкого". В ротацию хорошо зашёл бы.
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Алексей Гусев
Ответ Фут.Боль
Арсену нужно переходить в Арсенал. Будет снова Арсенал Арсена.
Ну так тот Арсен, что тот самый Арсэн, вроди в том самом Арсэн але...Но на руководящей должности, типо вице президента
0
0
0
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Фут.Боль
Арсену нужно переходить в Арсенал. Будет снова Арсенал Арсена.
+6
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+6
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Бронислав Каминский
Ответ Фёдор Кузнецов
Не могу понять критику Захаряну со словами "да он уже никогда не перейдёт в Челси".Этот же Челси только что купил ха 70+30 игрока который в возрасте Арсена имел 0+0 в УПЛ, да даже сейчас у него меньше результативных действий в УПЛ чем у Захаряна в РПЛ
Мудрик в ЛЧ засветился.А на Захаряна где посмотрят?В кубке России?)
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ta-tosha
Я же вчера говорил, что сегодня будет день Захаряна и его агентов :) То Есть - разговоры и сожаления ни о чем
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ДМ-1чемпион
Ответ Фёдор Кузнецов
Не могу понять критику Захаряну со словами "да он уже никогда не перейдёт в Челси".Этот же Челси только что купил ха 70+30 игрока который в возрасте Арсена имел 0+0 в УПЛ, да даже сейчас у него меньше результативных действий в УПЛ чем у Захаряна в РПЛ
Есть и другие клубы не хуже. Все будет нормально у Захи.
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ДМ-1чемпион
Молодец. Правильно. Будешь хорошо играть тебя и покруче "Челси" клубы пригласят. Вперёд ДИНАМО.
+1
-1
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corazón blanco
На Челси свет клином не сошелся. О Захаряне знают в Европе и если он будет показывать хорошую игру, то не исключено, что будут предложения из Европы. Главное обрести стабильность.
+1
-1
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Фёдор Кузнецов
Не могу понять критику Захаряну со словами "да он уже никогда не перейдёт в Челси".Этот же Челси только что купил ха 70+30 игрока который в возрасте Арсена имел 0+0 в УПЛ, да даже сейчас у него меньше результативных действий в УПЛ чем у Захаряна в РПЛ
+2
-3
-1
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