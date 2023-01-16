рассказал, повлиял ли на него срыв перехода из « » в «Челси».

– По ходу первой части сезона было много критики в твой адрес — «сдал», «история с «Челси» плохо повлияла». Как реагировал на это?

– Да, был момент спада, но я ничего в этом критичного не вижу. Впереди сборы, нужно набрать форму и доказать всем критикам, что все хорошо.

– То есть мотивация из-за несостоявшегося перехода в «Челси» не пропала?

– Нет, в игровом плане на меня это никак не повлияло. К критике отношусь нормально, – сказал полузащитник.

«Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но его трансфер не в приоритете из-за множества переговоров. Игрок хочет перейти