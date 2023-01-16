«Трансфер Неймара в «ПСЖ» – худший в истории. Он надурил фанатов, проведя хорошие полгода из-за подготовки к ЧМ». Журналист Риоло о форварде

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Неймар ЧМ-2022 деньги Футбол

Журналист Даниэль Риоло назвал трансфер Неймара в «ПСЖ» худшим в истории.

«Неймар надурил фанатов «ПСЖ», проведя хорошие полгода из-за того, что ему нужно было готовиться к чемпионату мира. Теперь все кончено.

Осознаем ли мы, что Неймар – худший трансфер в истории футбола с точки зрения зарплаты, потраченных сумм? Я не могу вспомнить более крупный провал по такой цене, это ужасно.

Если Неймар провел два хороших матча в 1/8 финала [Лиги чемпионов] в 2020-м, то это не значит, что теперь он будет постоянно спасать команде жизнь. Против «Баварии» – тоже. «ПСЖ» должен остановиться», – сказал Риоло после поражения «ПСЖ» от «Ренна» со счетом 0:1.

Напомним, в 2017 году Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро.

У Неймара 3 из 10 за матч с «Ренном» от L’Équipe – оценки хуже в «ПСЖ» нет. У Месси 4 балла

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17 комментариев

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Lindeman
По мне так самый худший трансфер - это Азар затем Коутиньо, а после Погба
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Sergey Troshin
Да не особо и трансфер это был... это больше на "украли" похоже, хоть и за деньги
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человек-муравей человек-физрук
Азар: подержи мой бургер
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Константин Кв
Риоло надо взять интервью у Мостового.
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Мукунку хороший
Ответ Marcus-light
Да ладно, Коутиньо и Гризманн в Барселоне похуже будут, Азар в Реале
Там деньги другие.. а умудрится заплатить за этого пингвина,почти четверть миллиарда,по тем временам.. и не требовать отдачи до сих пор.. это издевательство!
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XavIniesta2008-2015
Ответ Marcus-light
Да ладно, Коутиньо и Гризманн в Барселоне похуже будут, Азар в Реале
Азар в Реале-это отдельная категория. Гризманн и Коутиньо играли и делали результативные действия, а не метались между скамейкой запасных и лазаретом
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Интеллигентный колхозник
После супер-сложного ЧМ для всех троих главных звёзд Парижа вполне ожидаемый спад.
Выводы можно будет только по ЛЧ сделать.
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Бухгалтер2021
да он и Мпаббе тянут псж к 1 месту
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-1
-1
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Nuraly Amirov
Ответ Aleksey Yashin
Знаком ли журналист Риоло с таким футболистом, как Александр Кокорин?
Там, где агент Кокорина учился, батя Неймара преподавал, там цифры несравнимые
+13
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+13
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HellLight
Ответ Marcus-light
Да ладно, Коутиньо и Гризманн в Барселоне похуже будут, Азар в Реале
Никто из них не стоил 200 млн., да и с зарплатой неймара уверен они и рядом не стоят.
+4
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Midiru
Бред полнейший, именно после его покупки ПСЖ начал считаться практически всеми топ клубом, именно он их тащил в плей-офф ЛЧ до раскрытия Мбаппе как топа в важных матчах, всегда когда на поле определяет игру, да и в пересчете на матч у него очень сильная статистика г+п, единственное почему этот трансфер нельзя назвать прям топовым это потому что ПСЖ ЛЧ еще не взяли, но даже если бы они тогда Месси взяли, то я сомневаюсь, что он смог бы их к этому привести, ну и потому что у него травмы нередкие, но, как правило, к важнейшим матчам он восстанавливается, да и его медийность это компенсирует как по мне.
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Российский пользователь
Риоло худший журналист в истории
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Emma Nevskaia
игра Неймара в сборной и игра в клубе - абсолютно две разные игры.
в сборной горели глаза и была тяга к созиданию,а клубе как будто просто неинтересно ( даже странно,что у него такая статистка
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Nuraly Amirov
Неймар - аномальный трансфер в истории, запустивший два других не менее провальных трансфера, давший денег Ливеру и БД на другие топовые трансферы, подразогревший рынок, ставший катализатором бедствий и рычагов Барсы через несколько лет
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Рашпель793
Как минимум есть Азар и Коутиньо. А так, по цена+качество, Неймар конечно и половины от суммы вложенной не показал. Играет по настроению и сливаеися в самые важные периоды, то из-за травм, то ещё из-за чего-нибудь.
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Aleksey Yashin
Знаком ли журналист Риоло с таким футболистом, как Александр Кокорин?
+17
-1
+16
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Marcus-light
Да ладно, Коутиньо и Гризманн в Барселоне похуже будут, Азар в Реале
+17
-1
+16
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