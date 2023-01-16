«Трансфер Неймара в «ПСЖ» – худший в истории. Он надурил фанатов, проведя хорошие полгода из-за подготовки к ЧМ». Журналист Риоло о форварде

Журналист Даниэль Риоло назвал трансфер Неймара в «ПСЖ» худшим в истории.

«Неймар надурил фанатов «ПСЖ», проведя хорошие полгода из-за того, что ему нужно было готовиться к чемпионату мира. Теперь все кончено.

Осознаем ли мы, что Неймар – худший трансфер в истории футбола с точки зрения зарплаты, потраченных сумм? Я не могу вспомнить более крупный провал по такой цене, это ужасно.

Если Неймар провел два хороших матча в 1/8 финала [Лиги чемпионов] в 2020-м, то это не значит, что теперь он будет постоянно спасать команде жизнь. Против «Баварии» – тоже. «ПСЖ» должен остановиться», – сказал Риоло после поражения «ПСЖ» от «Ренна» со счетом 0:1.

Напомним, в 2017 году Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро.

У Неймара 3 из 10 за матч с «Ренном» от L’Équipe – оценки хуже в «ПСЖ» нет. У Месси 4 балла