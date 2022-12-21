Вальдано о Бразилии на ЧМ: «Огромное разочарование. Неймар в серии пенальти должен был бить первым, но захотел славы – детали вроде этой решили все»
Хорхе Вальдано назвал сборную Бразилии главным разочарованием ЧМ-2022.
«Большим разочарованием, без всяких сомнений, стала Бразилия. Я ждал их в полуфинале, но команда не обратила внимания на детали.
Например, Неймар, вместо того, чтобы пробить пенальти [в послематчевой серии] первым, захотел пробить пятым ради приумножения личной славы. В итоге он не пробил, потому что Бразилия вылетела еще до пятого пенальти.
На чемпионате мира все решают детали, и нужно учитывать их все. Это была одна из самых талантливых команд на турнире, с тремя нападающими высшего уровня и еще тремя – на высококлассной скамейке запасных», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.
Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти.
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