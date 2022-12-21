Вальдано о Бразилии на ЧМ: «Огромное разочарование. Неймар в серии пенальти должен был бить первым, но захотел славы – детали вроде этой решили все»

Хорхе Вальдано назвал сборную Бразилии главным разочарованием .

«Большим разочарованием, без всяких сомнений, стала Бразилия. Я ждал их в полуфинале, но команда не обратила внимания на детали.

Например, , вместо того, чтобы пробить пенальти [в послематчевой серии] первым, захотел пробить пятым ради приумножения личной славы. В итоге он не пробил, потому что Бразилия вылетела еще до пятого пенальти.

На чемпионате мира все решают детали, и нужно учитывать их все. Это была одна из самых талантливых команд на турнире, с тремя нападающими высшего уровня и еще тремя – на высококлассной скамейке запасных», – сказал бывший нападающий сборной .

вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти.