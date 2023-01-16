У Неймара 3 из 10 за матч с «Ренном» от L’Équipe – оценки хуже в «ПСЖ» нет. У Месси 4 балла
Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги 1 с «Ренном» (0:1).
Лучшую оценку в составе парижан получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 баллов из 10. Игру защитника Хуана Берната оценили в 6 баллов из 10.
По 5 баллов от L’Équipe получили защитник Маркиньос и 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери. По 4 балла получили полузащитники Витинья и Данилу Перейра, защитники Серхио Рамос и Норди Мукиеле, а также нападающий Лионель Месси.
Худшими в составе «ПСЖ» стали Неймар, отыгравший весь матч, и нападающий Юго Экитик, который провел на поле 55 минут. У них по 3 балла из 10.
Без оценок остались Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими, Карлос Солер, Фабиан Руис и Ренату Саншеш, вышедшие на замену.
Также и на Чемпионате мира играл…