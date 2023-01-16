У Неймара 3 из 10 за матч с «Ренном» от L’Équipe – оценки хуже в «ПСЖ» нет. У Месси 4 балла

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Неймар Данилу Перейра Маркиньос Хуан Бернат Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Фабиан Руис Норди Мукиеле Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Юго Экитик Уоррен Заир-Эмери Футбол

Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги 1 с «Ренном» (0:1).

Лучшую оценку в составе парижан получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 баллов из 10. Игру защитника Хуана Берната оценили в 6 баллов из 10.

По 5 баллов от L’Équipe получили защитник Маркиньос и 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери. По 4 балла получили полузащитники Витинья и Данилу Перейра, защитники Серхио Рамос и Норди Мукиеле, а также нападающий Лионель Месси.

Худшими в составе «ПСЖ» стали Неймар, отыгравший весь матч, и нападающий Юго Экитик, который провел на поле 55 минут. У них по 3 балла из 10.

Без оценок остались Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими, Карлос Солер, Фабиан Руис и Ренату Саншеш, вышедшие на замену.

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35 комментариев

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Isshin88
Очередной гениальный матч от блистательного Месси? Минимум 4 золотых мяча (по одному за каждый полученный балл за матч)?

Также и на Чемпионате мира играл…
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Emma Nevskaia
Ответ Адам Цевич
Просто мотивации катать лигу нет, вот на чм появилась, а после опять стухли . Может на ЛЧ ещё как-нибудь настроят себя, разбалованные миллиардеры
с такой подготовкой лч точно сольют,а так видно да,что мотивации нет,ходят как пешеходы (
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yrok77
Ответ LiNE LiNE
Вроде бы Роналду не в ПСЖ
В псж главный пешеход лионелька
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yrok77
Ответ Cevin Cigan
А сам ты полный покер?
Это один из главных чудиков спортса.
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yrok77
Ответ Гегенпрессинг Рангника
А ты с каких пор за баварию? Ити ты тоже из тех кто за Нидерланды, Францию, Ланс и тд? Вроде же глор реала, хотя видимо многолетние унижения от Месси дают о себе знать
Жалкий комментарий обиженного мессиглора
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yrok77
Ответ Alex Miheev
Бывает, ничего страшного
Ну да, нужно еще несколько матчей проиграть. Ничего страшного не будет
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yrok77
Ответ GaiRic
точно, явно мотивации не хватает
То есть мотивации не хватает и можно сливать чемп, получая при этом бешеные деньги? Нормальная такая отмазка от мессибоя
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yrok77
Ответ Экспертное мнение
Полезно будет игрокам ПСЖ съездить на товарняк с Аль-Наср. Нужно показать, куда их может занести, если и дальше также будут сливать Реннам. Хоть так придут в себя)))
Комментарий скрыт
0
-9
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yrok77
Ответ GaiRic
ну он то точно добился всего что можно, 8 ЗМ , ЛЧ, копа, финалиссима, наконец КУБОК МИРА - вершина футбольного мира, дальше хоть пешком ходи
Странное мнение как минимум
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Юлия Ким
Ответ Гегенпрессинг Рангника
А ты с каких пор за баварию? Ити ты тоже из тех кто за Нидерланды, Францию, Ланс и тд? Вроде же глор реала, хотя видимо многолетние унижения от Месси дают о себе знать
С тех пор, как Роналду в слезах сбежал с ЧМ)))
+2
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Рашпель793
Неймаровская классика. Пахать для сборной, валять дурака для ПСЖ. Теперь осталось вылететь в 1/8 и бороться за чемпионство.
+1
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Мадрид наказывает!
Ответ LiNE LiNE
Ну так Бавария выигрывала,а не Мадрид,Мадрид на с...
Что? Мадрид точно так же топтал Барселону 8-2, дружок))
+1
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predMBAPPE
Ответ Великий Алонсо
Бесполезный пешеход Месси, какое позорище....
Бесполезный Великий Алонсо, позорище!
+18
-4
+14
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LiNE LiNE
Ответ Мадрид наказывает!
Это не 8-2.
Ну так Бавария выигрывала,а не Мадрид,Мадрид на с...
+2
-4
-2
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GaiRic
Ответ Великий Алонсо
Бесполезный пешеход Месси, какое позорище....
ну он то точно добился всего что можно, 8 ЗМ , ЛЧ, копа, финалиссима, наконец КУБОК МИРА - вершина футбольного мира, дальше хоть пешком ходи
+8
-3
+5
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GaiRic
Ответ Адам Цевич
Просто мотивации катать лигу нет, вот на чм появилась, а после опять стухли . Может на ЛЧ ещё как-нибудь настроят себя, разбалованные миллиардеры
точно, явно мотивации не хватает
0
-2
-2
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Экспертное мнение
Полезно будет игрокам ПСЖ съездить на товарняк с Аль-Наср. Нужно показать, куда их может занести, если и дальше также будут сливать Реннам. Хоть так придут в себя)))
+29
-8
+21
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Мадрид наказывает!
Ответ Гегенпрессинг Рангника
6-2 5-0 5-0 и что? 🤣
Это не 8-2.
+1
-8
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Мадрид наказывает!
8-2
6-2 5-0 5-0 и что? 🤣
+7
-4
+3
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Мадрид наказывает!
Ответ Гегенпрессинг Рангника
А ты с каких пор за баварию? Ити ты тоже из тех кто за Нидерланды, Францию, Ланс и тд? Вроде же глор реала, хотя видимо многолетние унижения от Месси дают о себе знать
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+1
-11
-10
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Адам Цевич
Просто мотивации катать лигу нет, вот на чм появилась, а после опять стухли . Может на ЛЧ ещё как-нибудь настроят себя, разбалованные миллиардеры
+25
-5
+20
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Мадрид наказывает!
Вот с Баварией надо так же))
А ты с каких пор за баварию? Ити ты тоже из тех кто за Нидерланды, Францию, Ланс и тд? Вроде же глор реала, хотя видимо многолетние унижения от Месси дают о себе знать
+8
-7
+1
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Cevin Cigan
Ответ AF007
А у полупокера тоже будете каждую оценку докладывать? Или саудовские издания ещё не настолько развиты и не занимаются таким важным делом
А сам ты полный покер?
+4
-5
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Alex Miheev
Бывает, ничего страшного
+5
-2
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Великий Алонсо
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+10
-22
-12
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