Казагранде считает, что Неймар не нужен Бразилии: «Они с Алвесом уже заразили некоторых своих поведением. Высокомерие, притворство, избыток тщеславия – это очень вредно для игроков»

Валтер Казагранде высказался за исключение из сборной Бразилии.

В 1/4 финала пентакампеоны проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пен.).

«Они с уже заразили некоторых своих поведением, хотя молодежь еще можно излечить. Нужно, чтобы они не заразили других.

Высокомерие, неуважение, глумление, притворство, избыток тщеславия – это очень вредно для всех, особенно для футболистов. Из-за этого они теряют свои корни», – сказал экс-форвард сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ