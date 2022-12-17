Казагранде считает, что Неймар не нужен Бразилии: «Они с Алвесом уже заразили некоторых своих поведением. Высокомерие, притворство, избыток тщеславия – это очень вредно для игроков»

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Валтер Казагранде высказался за исключение Неймара из сборной Бразилии.

В 1/4 финала ЧМ-2022 пентакампеоны проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пен.).

«Они с Алвесом уже заразили некоторых своих поведением, хотя молодежь еще можно излечить. Нужно, чтобы они не заразили других.

Высокомерие, неуважение, глумление, притворство, избыток тщеславия – это очень вредно для всех, особенно для футболистов. Из-за этого они теряют свои корни», – сказал экс-форвард сборной Бразилии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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