Казагранде считает, что Неймар не нужен Бразилии: «Они с Алвесом уже заразили некоторых своих поведением. Высокомерие, притворство, избыток тщеславия – это очень вредно для игроков»
Валтер Казагранде высказался за исключение Неймара из сборной Бразилии.
В 1/4 финала ЧМ-2022 пентакампеоны проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пен.).
«Они с Алвесом уже заразили некоторых своих поведением, хотя молодежь еще можно излечить. Нужно, чтобы они не заразили других.
Высокомерие, неуважение, глумление, притворство, избыток тщеславия – это очень вредно для всех, особенно для футболистов. Из-за этого они теряют свои корни», – сказал экс-форвард сборной Бразилии.
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