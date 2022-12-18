Неймар поздравил Месси с титулом чемпиона мира: «Поздравляю, брат👏🏽»

поздравил с победой на чемпионате мира.

в финале обыграла соперников из (3:3, по пенальти – 4:2).

«Поздравляю, брат👏🏽», – говорится в сообщении форварда национальной команды .

Нападающие вместе играют за « ». Ранее они были партнерами по атаке в «Барселоне».

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