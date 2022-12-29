Валтер Казагранде: «Неймар снова показал себя инфантильным и избалованным. После ЧМ-2022 говорил, что расстроен, а потом закатывал вечеринки. Он давно думает лишь о подписчиках»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Страсбур Неймар ЧМ-2022 Валтер Казагранде Килиан Мбаппе Футбол

Экс-форвард сборной Бразилии Валтер Казагранде негативно оценил поведение Неймара.

«Неймар в очередной раз показал инфантильным и избалованным человеком как на поле, так и за его пределами.

По окончании ЧМ-2022 он сказал, что очень расстроен, а потом вернулся в Бразилию и не только закатывал вечеринки, но и посещал чужие.

Он был в отпуске и мог делать что угодно? Не совсем так. «ПСЖ» уже возобновил сезон. Мбаппе, забив три гола в финале чемпионата, уже успел приступить к тренировкам и создал для Неймара проблему. Бразилец мог отдыхать до 31 декабря, как и Месси и француз, но раннее возвращение Мбаппе вынудило Неймара поступить так же.

Давайте проясним: он вернулся не по своей воле. Он вернулся потому, что ситуация бросала на него тень, учитывая историю его безразличия к «ПСЖ».

Колумнист UOL Рафаэл Рейс пообщался с представителями французского клуба, и некоторые выразили опасения, что после ЧМ-2022 вернется «старый Неймар». Но проблема в том, что никто не понимает: нет ни «старого», ни «нового». Неймар всегда один и тот же. Он симулирует, ругается с соперниками – ничего не меняется. Но некоторые люди все еще верят ему на слово.

В матче «ПСЖ» со «Страсбуром» Неймар получил первую желтую карточку за то, что касался рукой лица соперника, вторую – за попытку симулировать нарушение ради пенальти.

Возможно, теперь он вернется в Бразилию и проведет последнюю вечеринку в этом году, раз уж следующий тур он все равно пропустит. У него поразительная нехватка сосредоточенности и ответственности.

В случае с Неймаром нет такого, что на поле один человек, а за его пределами – другой. Нет, Неймар одинаков. Он давно стал звездой и думает только о том, как бы увеличить число подписчиков в соцсетях, забывая о футболе.

Я никогда не ошибался насчет Неймара – с тех пор, как в 2017 году впервые назвал его избалованным. На носу 2023-й, а он все еще как ребенок», – написал Казагранде.

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23 комментария

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Max9999
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попищики
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ymuller
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Ответ ster3
Если вечеринки помогают отвлечься от вылета то почему бы и нет? Что ему надо днями лежать и плакать в подушку?
почему вы про игроков сборной России так же не говорили?
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idemidov
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Если перейти по тэгу Казагранде, тем 4 из 5 новостей за несколько месяцев будет как он поливает Неймара. Тут что-то личное.
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Шарафат Дадашов
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Ответ Cearvm
Он просто не понимает, что у людей разная чувствительность. Неймар пережил поражение и снова начал развлекаться, он не обязан носить траур.
Тем более, никто не умер. Чтоб быть, в трауре
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chouchou
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Ответ SiberMK
Кмк Неймар ушёл из Барсы рановато, в 14-16 годы он вышел на пик, был собран и при этом кайфовал от игры, а их трезубец МСН был и в настоящее время является самым мощным атакующим трио в истории. Якобы не хотел быть в тени Лео, но дальше по карьере пока выходит только хуже, даже парижские фанаты освистывали его, а это о многом говорит.
А парижские фанаты всех освистывают, и Месси тоже..так что это не показатель...Вчера Мбаппе так экономил силы, чтоб на 90 минуте сделать рывок и забить пенальти и его уже назвали спасателем ..зато всю игру хер..ей страдал и запорол много хороших передач
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chouchou
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Чушь..Жена Маркиньоса еще до финала ЧМ, отвечала на вопрос подписчиков, что возвращаются в Париж 22 декабря..Как уже задолбали все эти псевдоэксперты указывать как кому жить и что делать..
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Cearvm
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Ответ Аркадий Аркадич
Чушь и ложь. Во время матчей ему было совсем не все равно и думал он явно не о количестве подписчиков. И явно был в шоке от вылета. Ну а то, что он не размазывает сопли уже после проигранной драки - его личное дело.
Он просто не понимает, что у людей разная чувствительность. Неймар пережил поражение и снова начал развлекаться, он не обязан носить траур.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Александр Степанов
Така чушь конечно. Неймар не обязан соблюдать месячный траур, Неймару стоит быть собой. Никто не идеален, почему Ней должен быть таким? А все эти «бывшие футболисты *выбрать страну*» в белых пальто иногда обычные завистники)
Высокомерным и эгоистом вы хотели сказать.
И поэтому у него много победы в лиге чемпионов и много зм и т д
Он проста клоун!!!!!!
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Я Гражданин Мира
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Ответ Пирс Морган
Человек живет так, как хочет жить, старается делать, что может, что всем надо от него?) Он кричал команде не бежать в атаку после гола в ворота Хорватии, и они его не послушали, в чем он конкретно виноват?
Он говорит не только об этой игре
В целом о его карьере и правильно говорить
Неймар проста клоун и всё.
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Я Гражданин Мира
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Я с ним полностью согласен.
Неймар всегда был таким
Ему наплевать на результат матча.
Его надо чем раньше, тем лучше выгнать из псж, если команда хочет что то выиграть.
Он там только мешает и Месси и Мбпапе.
У них идеальная пара, а это клоун только и валяется на газоне
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Леван Мкртчян
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Ответ Пирс Морган
Человек живет так, как хочет жить, старается делать, что может, что всем надо от него?) Он кричал команде не бежать в атаку после гола в ворота Хорватии, и они его не послушали, в чем он конкретно виноват?
В том ,что голос непоставленный
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м м
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Но вчера до удаления играл очень неплохо
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Я Гражданин Мира
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Ответ ster3
Если вечеринки помогают отвлечься от вылета то почему бы и нет? Что ему надо днями лежать и плакать в подушку?
Нет, получать в первой же игре красную карточку.
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Гусейн Магомедрасулов
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Неймар не позвал его на вечеринку
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Я Гражданин Мира
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Ответ Аркадий Аркадич
Чушь и ложь. Во время матчей ему было совсем не все равно и думал он явно не о количестве подписчиков. И явно был в шоке от вылета. Ну а то, что он не размазывает сопли уже после проигранной драки - его личное дело.
Ложь то что вы написали.
Я с ним абсолютно согласен.
Он всегда был таким , даже в Барселоне.
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Пирс Морган
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Человек живет так, как хочет жить, старается делать, что может, что всем надо от него?) Он кричал команде не бежать в атаку после гола в ворота Хорватии, и они его не послушали, в чем он конкретно виноват?
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Александр Степанов
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Така чушь конечно. Неймар не обязан соблюдать месячный траур, Неймару стоит быть собой. Никто не идеален, почему Ней должен быть таким? А все эти «бывшие футболисты *выбрать страну*» в белых пальто иногда обычные завистники)
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SiberMK
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Ответ rigobersong
Со временем я понял, уход Неймара из Барселоны был неизбежен, но вот то, что он в прайме ушел в ПСЖ окончательно показало, что ему важнее в жизни:) А ведь представьте его в условном МС у Пепа вместо Грилиша:) Неймар мог бы приблизиться к Месси, но выбрал другой путь, очень жаль:))
Кмк Неймар ушёл из Барсы рановато, в 14-16 годы он вышел на пик, был собран и при этом кайфовал от игры, а их трезубец МСН был и в настоящее время является самым мощным атакующим трио в истории. Якобы не хотел быть в тени Лео, но дальше по карьере пока выходит только хуже, даже парижские фанаты освистывали его, а это о многом говорит.
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ster3
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Если вечеринки помогают отвлечься от вылета то почему бы и нет? Что ему надо днями лежать и плакать в подушку?
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Юлия Ким
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Фи, как некрасиво. А Неймар крут💚
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Аркадий Аркадич
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Чушь и ложь. Во время матчей ему было совсем не все равно и думал он явно не о количестве подписчиков. И явно был в шоке от вылета. Ну а то, что он не размазывает сопли уже после проигранной драки - его личное дело.
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rigobersong
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Со временем я понял, уход Неймара из Барселоны был неизбежен, но вот то, что он в прайме ушел в ПСЖ окончательно показало, что ему важнее в жизни:) А ведь представьте его в условном МС у Пепа вместо Грилиша:) Неймар мог бы приблизиться к Месси, но выбрал другой путь, очень жаль:))
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Барсик Юрана
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