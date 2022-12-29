Валтер Казагранде: «Неймар снова показал себя инфантильным и избалованным. После ЧМ-2022 говорил, что расстроен, а потом закатывал вечеринки. Он давно думает лишь о подписчиках»

Экс-форвард сборной Бразилии Валтер Казагранде негативно оценил поведение Неймара.

«Неймар в очередной раз показал инфантильным и избалованным человеком как на поле, так и за его пределами.

По окончании он сказал, что очень расстроен, а потом вернулся в Бразилию и не только закатывал вечеринки, но и посещал чужие.

Он был в отпуске и мог делать что угодно? Не совсем так. «ПСЖ» уже возобновил сезон. Мбаппе, забив три гола в финале чемпионата, уже успел приступить к тренировкам и создал для Неймара проблему. Бразилец мог отдыхать до 31 декабря, как и Месси и француз, но раннее возвращение Мбаппе вынудило Неймара поступить так же.

Давайте проясним: он вернулся не по своей воле. Он вернулся потому, что ситуация бросала на него тень, учитывая историю его безразличия к «ПСЖ».

Колумнист UOL Рафаэл Рейс пообщался с представителями французского клуба, и некоторые выразили опасения, что после ЧМ-2022 вернется «старый Неймар». Но проблема в том, что никто не понимает: нет ни «старого», ни «нового». Неймар всегда один и тот же. Он симулирует, ругается с соперниками – ничего не меняется. Но некоторые люди все еще верят ему на слово.

В матче « » со « » получил первую желтую карточку за то, что касался рукой лица соперника, вторую – за попытку симулировать нарушение ради пенальти.

Возможно, теперь он вернется в Бразилию и проведет последнюю вечеринку в этом году, раз уж следующий тур он все равно пропустит. У него поразительная нехватка сосредоточенности и ответственности.

В случае с Неймаром нет такого, что на поле один человек, а за его пределами – другой. Нет, Неймар одинаков. Он давно стал звездой и думает только о том, как бы увеличить число подписчиков в соцсетях, забывая о футболе.

Я никогда не ошибался насчет Неймара – с тех пор, как в 2017 году впервые назвал его избалованным. На носу 2023-й, а он все еще как ребенок», – написал Казагранде.

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