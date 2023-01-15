«Человек, говорящий правду, на фиг никому не нужен. В России есть определенные правила, система». Градиленко считает, что уже не будет работать в футболе

Дмитрий Градиленко считает, что уже не вернется к работе в футболе.

В 2019-м Градиленко в качестве гендиректора «Урожая», который тогда выступал во Второй лиге, выразил сомнения в честности матча « » – «Черноморец». Тогда КДК РФС отстранил трех игроков и одного тренера «Черноморца» (Хазрета Дышекова) на три года. КДК посчитал матч «Чайка» – «Черноморец» договорным на базе доказательств МВД.

В 2021-м КДК по мотивам расследования МВД наказал «Чайку», отправив в ФНЛ-2 за договорной матч уже в 2018 году. Экс-исполнительный директор клуба Олег Баян был пожизненно отстранен от футбола. В 2022-м МВД закончило расследование, оштрафовав игроков и тренера «Черноморца» на суммы от 290 тысяч рублей до 400 тысяч. Дело Олега Баяна выделено в отдельное производство.

– Недавно вы произнесли такую фразу: «В футбол я уже вряд ли вернусь. Там я сейчас в черном списке». Откуда такие мысли?

– Информация. Человек, который говорит правду, он на фиг никому не нужен. Поэтому я не нужен никому [в нашем футболе].

– А информация от кого?

– Я сам это понимаю. Мы живем в России, где есть определенные правила, где есть система. Я допустил ошибку, как они считают. Поэтому меня там не будет.

– Имеете в виду тот пост в соцсетях о договорном матче «Чайка» – «Черноморец»?

– Да, вскрыл нарыв, гнойный. И им нужно было заниматься.

– За три последних года не обращались из клубов?

– Была возможность возглавить академию, опять же – государственную. Но мне сказали: «Ты не прошел по безопасности». Что это значит? Это значит, что я опасный человек. Прямо большими буквами можно записать.

– Верите, что бан на профессию снимут когда-то?

– Совершенно нет. Да и мне это не нужно – у меня все хорошо.

Конечно, хотелось бы поработать в футболе, но я прям не горю этим, не сижу каждый вечер с чашкой холодного черного чая и не думаю: «Как же так? Когда же они снимут бан? А надо же кому-то позвонить, кому-то, наверное, дать на лапу».

Потому что всех уже осудили, но меня среди них нет. Вопрос тогда: «Я-то в качестве кого был тогда? В качестве свидетеля, оказывается. Или что?» – сказал бывший игрок и « ».