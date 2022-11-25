Александр Алаев: «Рейтинги ключевых игр РПЛ выше матча «Бавария» – «Барселона». Для российского зрителя главное событие – РПЛ»

рассказал, что рейтинги ключевых игр Мир РПЛ превосходят показатели матчей европейских топ-клубов.

– Как планируете повышать привлекательность турнира?

– Несмотря на все сложности, если посмотреть объективные цифры, то ТВ‑рейтинги ключевых матчей РПЛ выше, чем рейтинг условного матча – .

Все равно для российского зрителя, несмотря на все сложности, отъезд легионеров, как говорят, снижение качества футбола, главное спортивное событие – это РПЛ.

Дальше нам нужно стараться остаться на том же уровне. Мы хотим, чтобы вернулись болельщики, хотим улучшать продукт, вводить новые приложения, сервисы, быть более открытыми.

Мне кажется, потенциал РПЛ далеко не раскрыт еще. Но то, что мы и сейчас в топе, для меня очень важно, – сказал президент .