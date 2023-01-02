Титов о чемпионстве «Спартака»: «Даже Дед Мороз не поможет. Никто не может конкурировать с «Зенитом»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Егор Титов СКА премьер-лига Россия Динамо Москва Газпром КХЛ Аксель Витцель Халк Малком Матч ТВ Клаудиньо Вендел деньги Футбол

Егор Титов считает, что в Мир РПЛ нет конкуренции.

– Загадал на Новый год чемпионство «Спартака» в этом сезоне?

– Думаю, даже Дед Мороз не поможет. Надо признать, что сегодня есть «Зенит» и другие команды. Если уберем «Зенит», то конкуренция в РПЛ будет.

Я помню, как нам в 90‑е говорили: «Выиграли чемпионат за два тура до конца, у вас нет конкурентов». А «Зенит» становится чемпионом за 3-4 тура до окончания. О какой конкуренции мы можем говорить?

«Зенит» – сильнейший клуб России, надо говорить правду. К сожалению, «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» не могут в полной мере конкурировать с клубом из Петербурга. У них есть мощный владелец, который курирует большое количество видов спорта.

– Но тут вопрос, кто как использует свои возможности.

– Если «Газпром» захотел конкретного футболиста или хоккеиста, он окажется в «Зените» или СКА.

– Кто мешал «Спартаку» покупать одного‑двух футболистов по 15-20 миллионов евро вместо десятка игроков по 3-4, которых убирали из команды уже через год? То же касается и тренерской чехарды в последнее время.

– Да. Таков, к сожалению, менеджмент. Мы все ругаемся, а у «Газпрома» есть менеджеры, которые знают и чувствуют, выбирают лучшие решения, которые приносят пользу.

Были Халк и Витцель, сегодня – Вендел и Клаудиньо с Малкомом. Я слышал, что Вендела хотят видеть в Европе, но смогут ли ему там дать те финансы, которые есть у него в «Зените»? Я сомневаюсь, – сказал экс-игрок «Спартака».

После 17 туров «Спартак» набрал 36 очков и занимает 2-е место в таблице. «Зенит», лидирующий в РПЛ, опережает красно-белых на 6 очков.

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29 комментариев

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Шлёма Презерман
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Ответ Цугундер Иваныч
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а как же "Гинерфсёкупил" с ним соревновался, и успешно?
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semenoffp3trok
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Ответ Сергей Афанасьев
А бромантан ?
у тебя кончился?
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Старина Шимус
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Ответ Игорь Замаруев
Он серьёзно? Не может дать те финансы, которые даёт Зенит? Зобнину, видимо, Зенит платит такие деньги. Кутепову тоже платил. Ханни, Мирзов, Ташаев, Кофрие, Тиль, Роша – все они стоят как Вендел+Клаудиньо
Он ведь сказал, что вряд ли смогут дать такие финансы в Европе, а про Спартак он как раз сказал, что там работают менее профессиональные менеджеры...
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Валерий Артеменко
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Какой состав у Зенита будет? Верь в Спартак,а предсказателей у нас хватает
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Игорь Замаруев
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Ответ Alexvn007
Учтите матчасть, у Зенита затраты на зарплату, выше всего бюджета Спартака.
Ещё раз: Зобнин получал 3,5 миллиона, Кутепов 2-3. Они заслуживали эти деньги? Зачем врать про затраты на зарплату Зенита?
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леша коваленко
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Дело деда Мороза подарки дарить детям, а не Спартаку помогать. Спартак как-нибудь и сам справится. Удачи Спартаку в Новом Году!!!
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Alexvn007
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Ответ Игорь Замаруев
Он серьёзно? Не может дать те финансы, которые даёт Зенит? Зобнину, видимо, Зенит платит такие деньги. Кутепову тоже платил. Ханни, Мирзов, Ташаев, Кофрие, Тиль, Роша – все они стоят как Вендел+Клаудиньо
Учтите матчасть, у Зенита затраты на зарплату, выше всего бюджета Спартака.
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Сергей Афанасьев
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А бромантан ?
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Игорь Замаруев
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Ответ Цугундер Иваныч
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😂😂😂👍
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Кирилл.С-Пб
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Ответ Волк16
всё упирается в деньги! газпрём жирует на народном всём!!! питерская мафия оборзела...своих воспитанников в Питере минималка, во всех видах спорта, но бабло народное не жалеют отдавать пендосне всякой
А Федун сосал свою нефть на дачном участке, наверное. Не, нефть не народная, это другое )))
+8
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Юрий Кечко
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Ответ Цугундер Иваныч
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Админресурс Спартаку полную авоську загружает наверно лет так 10
Хотя цска и локомотиву это не мешало чемпионами быть , и даже о чудо один раз Спартаку )
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Волк16
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всё упирается в деньги! газпрём жирует на народном всём!!! питерская мафия оборзела...своих воспитанников в Питере минималка, во всех видах спорта, но бабло народное не жалеют отдавать пендосне всякой
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Виктор
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Ответ Цугундер Иваныч
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А зачем вы продали?
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Радонежский
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Зенит гегемон засчет самоустранения конкурентов. Разницу в бюджете он имеет, но остальным нужно просто браться за голову. Выстроенной игры, которая вне конкуренции, зенит не демонстрирует. Тот же Спартак, если сделает, например, три - четыре качественных приобретения, сможет навязать борьбу.
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semenoffp3trok
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Ответ Goldstream
Дед Мороз - не красно-белый, в отличие от Санты)
ну так, на то он и Dead Morose)) он ближе к зенитовским цветам, дааа)
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Ответ Игорь Замаруев
Таинственный админресурс, который не отменил удаления футболистов Зенита после матча в кубке. Весело)
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Владимир Никаноров
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Егор ты прав сказал дед Мороз...
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KOTOV71
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Такое впечатление,что Чемпионат между Зенитом и Московскими клубами. Ростов на 3-ем месте, например.
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Пётр Зозуля
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Всех с наступившим!!!
Оживайте неспеша)))
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Bunyod Turgunov
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Даже Дед мороз не поможет??? Он это серьёзно?? Мне дед мороз носки дарит каждый год например. В аккурат под ёлку утром забираю. Почему бы Спартаку не помочь?
Спартаку тоже дед мороз даёт носки а не Кубок. Он честный человек
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T622222
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Да все бывает - хватит ныть и надо играть 🔥
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Игорь Замаруев
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Он серьёзно? Не может дать те финансы, которые даёт Зенит? Зобнину, видимо, Зенит платит такие деньги. Кутепову тоже платил. Ханни, Мирзов, Ташаев, Кофрие, Тиль, Роша – все они стоят как Вендел+Клаудиньо
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Игорь Замаруев
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Ответ Цугундер Иваныч
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Таинственный админресурс, который не отменил удаления футболистов Зенита после матча в кубке. Весело)
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Приорат70
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Ну вот, один протрезвел. Ждем Кавазашвили с 80 на 20 в пользу чемпионства Зенита
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