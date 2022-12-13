считает, что может стать вечным чемпионом России.

– «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России. Сейчас опять лидирует…

– И снова станет чемпионом. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы кто‑то подвинул команду с первого места. Возможно, должны уехать бразильцы.

Все надеются, что у «Зенита» появятся конкуренты, в чемпионате будет настоящая борьба за золото. Пусть ЦСКА, , и навяжут конкуренцию – чемпионат станет от этого только интереснее. Если же ничего не изменится, «Зенит» будет вечным чемпионом, – сказал экс-хавбек ЦСКА, а ныне тренер сборной Боснии и Герцеговины.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ