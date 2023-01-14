«Тоттенхэм» может продать Кейна, чтобы подписать Гвардиола. Харри – главная цель «Баварии»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм РБ Лейпциг Харри Кейн Йошко Гвардиол Футбол

«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере защитника «Лейпцига». 

По информации журналиста Кристиана Фалька, внимание английского клуба привлек Йошко Гвардиол. Чтобы выиграть конкуренцию за подписание хорвата, «шпоры» могут продать нападающего Харри Кейна. 

«Харри Кейн по-прежнему является главной целью мюнхенской «Баварии» на позицию нападающего. Они знают, как трудно подписать английского игрока из АПЛ, но он еще не подписал новый контракт, а это значит, что надежда все еще есть.

Кроме того, в Мюнхене слышали о слухах из «Лейпцига» вокруг Йошко Гвардиола. Клуб сказал, что он останется, но мы слышали, что Кристофер Вивелл из «Челси» налаживал контакт, чтобы попытаться заполучить его либо зимой (они сказали «нет»), либо летом.

Я думаю, что летом будет некоторая активность, и вот связующий момент со слухами о Кейне: «Тоттенхэм» по-прежнему очень заинтересован в Гвардиоле, поэтому «Бавария» рассчитывает на некоторое движение в этом вопросе, поскольку «Тоттенхэму» нужны деньги, чтобы купить Гвардиола.

Им придется продать Кейна, если он не продлит контракт; если они смогут договориться о сделке с «Баварией» или, возможно, с мадридским «Реалом», тогда на Гвардиола будут деньги», – сказал Фальк.

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31 комментарий

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gvs4hj2p24
А сам Гвардиола в курсе что он переводит в ТТХ ?
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Ezra-Matthew Miller
Ответ werowolf-gears
В Бундеслиге (тем более Баварии) можно будет до 38 спокойно играть или сколько там Писарро было в его последний сезон
в Баварии Писарро имел роль до конца 13/14, т.е через несколько месяцев стал бы 36-летним
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Геннадий Тимченко
Ответ 6rpvsqvwtj
А Гвардиол пойдет в Ттнх?)))
Скорее всего, просто в силу возраста он не смотрел фильм «Зале́чь на дно в Брю́гге» (англ.название In Bruges — В Брю́гге) 🤷
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Манюшный
В Маню!
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Russian Horse
Продать нападающего, чтобы купить защитника - этот автобус становится бронированным.
+3
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pakaevramz1@icloud.com
в МЮ его !!!
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bat90
Ответ Cruel Snake
В «Баварии» Кейн в живую сможет увидеть трофей! Даже взять в руки!
Mane, Sane, Kane
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Cruel Snake
В «Баварии» Кейн в живую сможет увидеть трофей! Даже взять в руки!
Согласен - и Баварии и Кейну этот (возможный) переход только в Актив👏
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VladSur1965
Не знаю... Это талисман "шпор". Сколько там? 10 лет уже?
Это как Варди для Лестера...
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Михаил Родченков
О да, продать лучшего нападающего команды, чтобы усилить автобус - это мощно
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maddantist maddantist
Это хорошо для Кейна, но плохо для Тоттенхэма
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Quintin07
Ответ Экспертное мнение
Добряк Кейн все же заслуживает подержать хотя бы трофей-тарелку Бундеслиги, должен ехать в Баварию
такой форвард не должен оставаться без трофеев на клубном уровне.
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rooney pers
Ответ Тимофей Головачев
МЮ расчехляй миллионы!
Да!
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werowolf-gears
Ответ доктор Ливси
Все еще не понимаю, зачем Баварии Кейн? Я понимаю, что без форварда тяжеловато, но ему 30.
В Бундеслиге (тем более Баварии) можно будет до 38 спокойно играть или сколько там Писарро было в его последний сезон
+3
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Иван Шуткин
Химкам нужен сейчас хороший нападающий , Терюшков должен договорится с Губернатором , любые деньги потратить , но остаться в РПЛ
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Кино Музыка
МС так и не дождался его. В Баварию может пойти из-за титулов. Выиграть к концу карьеры успеет много, даже ЛЧ реально.
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gans.gans.73
Если это случится это будет очень глупый трансфер...
+4
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Экспертное мнение
Ответ Cruel Snake
В «Баварии» Кейн в живую сможет увидеть трофей! Даже взять в руки!
Добряк Кейн все же заслуживает подержать хотя бы трофей-тарелку Бундеслиги, должен ехать в Баварию
+8
0
+8
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Giggs
МЮ твой выход.
+1
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Maxximus
Ответ Sevuska
Кейна надо отпускать . Он уже не торт , теряет скорость , много спотыкается. А сделка с Баварией была бы крутой для Шпор .
Она будет не менее крутой для Кейна. Титул лучшего бомбардира сезона будет его.
+1
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доктор Ливси
Все еще не понимаю, зачем Баварии Кейн? Я понимаю, что без форварда тяжеловато, но ему 30.
0
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фанат_реала
Будет как обычно, игрок Тоттенхэма уходит и получает трофей какой-нибудь
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Evgeny Alexandrovich
Ответ Sevuska
Йошко случаем не в честь Хосепа Гвардиолы назвали . Уж очень созвучные имя и фамилия .
Профессор мозги)
0
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Sevuska
Кейна надо отпускать . Он уже не торт , теряет скорость , много спотыкается. А сделка с Баварией была бы крутой для Шпор .
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felipe89
Нахрена было продлять контракт до 2024-го? Сейчас уже давно играл бы в топ-клубе. Эх, Харри, Харри. Уже бы хоть какие-то трофеи бы зацепил. Надеюсь перейдет в Байерн
+8
-4
+4
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