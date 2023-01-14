«Тоттенхэм» может продать Кейна, чтобы подписать Гвардиола. Харри – главная цель «Баварии»
«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере защитника «Лейпцига».
По информации журналиста Кристиана Фалька, внимание английского клуба привлек Йошко Гвардиол. Чтобы выиграть конкуренцию за подписание хорвата, «шпоры» могут продать нападающего Харри Кейна.
«Харри Кейн по-прежнему является главной целью мюнхенской «Баварии» на позицию нападающего. Они знают, как трудно подписать английского игрока из АПЛ, но он еще не подписал новый контракт, а это значит, что надежда все еще есть.
Кроме того, в Мюнхене слышали о слухах из «Лейпцига» вокруг Йошко Гвардиола. Клуб сказал, что он останется, но мы слышали, что Кристофер Вивелл из «Челси» налаживал контакт, чтобы попытаться заполучить его либо зимой (они сказали «нет»), либо летом.
Я думаю, что летом будет некоторая активность, и вот связующий момент со слухами о Кейне: «Тоттенхэм» по-прежнему очень заинтересован в Гвардиоле, поэтому «Бавария» рассчитывает на некоторое движение в этом вопросе, поскольку «Тоттенхэму» нужны деньги, чтобы купить Гвардиола.
Им придется продать Кейна, если он не продлит контракт; если они смогут договориться о сделке с «Баварией» или, возможно, с мадридским «Реалом», тогда на Гвардиола будут деньги», – сказал Фальк.
Это как Варди для Лестера...