«Тоттенхэм» может продать Кейна, чтобы подписать Гвардиола. Харри – главная цель «Баварии»

« » заинтересован в трансфере защитника «Лейпцига».

По информации журналиста Кристиана Фалька, внимание английского клуба привлек Йошко Гвардиол. Чтобы выиграть конкуренцию за подписание хорвата, «шпоры» могут продать нападающего Харри Кейна.

«Харри Кейн по-прежнему является главной целью мюнхенской «Баварии» на позицию нападающего. Они знают, как трудно подписать английского игрока из , но он еще не подписал новый контракт, а это значит, что надежда все еще есть.

Кроме того, в Мюнхене слышали о слухах из «Лейпцига» вокруг Йошко Гвардиола. Клуб сказал, что он останется, но мы слышали, что Кристофер Вивелл из « » налаживал контакт, чтобы попытаться заполучить его либо зимой (они сказали «нет»), либо летом.

Я думаю, что летом будет некоторая активность, и вот связующий момент со слухами о Кейне: «Тоттенхэм» по-прежнему очень заинтересован в Гвардиоле, поэтому « » рассчитывает на некоторое движение в этом вопросе, поскольку «Тоттенхэму» нужны деньги, чтобы купить Гвардиола.

Им придется продать Кейна, если он не продлит контракт; если они смогут договориться о сделке с «Баварией» или, возможно, с мадридским « », тогда на Гвардиола будут деньги», – сказал Фальк.