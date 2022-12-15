«Ман Сити» предложил «Лейпцигу» 130 млн евро с учетом бонусов, а Гвардиолу – 11-12 млн евро в год. «Реал» давал за защитника 90 млн (Альфредо Педулла)

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Топ-клубы Европы поборются за Йошко Гвардиола.

В трансфере защитника «Лейпцига» заинтересованы «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити», сообщает журналист Альфредо Педулла. Лондонцы предпринимали попытки подписать игрока еще прошлым летом, и несколько недель назад возобновили интерес.

В свою очередь мадридцы сделали немецкому клубу предложение о трансфере на сумму 90 миллионов евро. Самому игроку предложили зарплату в размере 6 миллионов евро в год. 

«Горожане» же предложили «Лейпцигу» еще более выгодные условия – 130 миллионов евро за трансфер, включая бонусы, и процент от суммы перепродажи. Зарплата защитника при переходе в клуб из Манчестера составит 11-12 миллионов евро. 

«Сити» намерен осуществить трансфер после завершения чемпионата мира. Возможно, хорвата оставят в Бундеслиге до конца сезона. 

Ранее сообщалось, что «Сити» предложил за Гвардиола 110 миллионов евро с учетом бонусов.

С подробной статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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