«Ман Сити» предложил «Лейпцигу» 130 млн евро с учетом бонусов, а Гвардиолу – 11-12 млн евро в год. «Реал» давал за защитника 90 млн (Альфредо Педулла)
Топ-клубы Европы поборются за Йошко Гвардиола.
В трансфере защитника «Лейпцига» заинтересованы «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити», сообщает журналист Альфредо Педулла. Лондонцы предпринимали попытки подписать игрока еще прошлым летом, и несколько недель назад возобновили интерес.
В свою очередь мадридцы сделали немецкому клубу предложение о трансфере на сумму 90 миллионов евро. Самому игроку предложили зарплату в размере 6 миллионов евро в год.
«Горожане» же предложили «Лейпцигу» еще более выгодные условия – 130 миллионов евро за трансфер, включая бонусы, и процент от суммы перепродажи. Зарплата защитника при переходе в клуб из Манчестера составит 11-12 миллионов евро.
«Сити» намерен осуществить трансфер после завершения чемпионата мира. Возможно, хорвата оставят в Бундеслиге до конца сезона.
Ранее сообщалось, что «Сити» предложил за Гвардиола 110 миллионов евро с учетом бонусов.
С подробной статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии