«Реал» готов заплатить 90 млн евро за Гвардиола. Клубу также интересен Санди Ловрич из «Удинезе»

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«Реал» включился в борьбу за Йошко Гвардиола.

По информации Альфредо Педуллы, клуб готовит предложение «РБ Лейпциг» в размере 90 миллионов евро за защитника. Флорентино Перес хочет закрыть сделку как можно скорее.

Также Педулла сообщает, что «Реал» интересуется 24-летним защитником «Удинезе» и сборной Словении Санди Ловричем.

Ранее сообщалось об интересе к Гвардиолу со стороны «Челси».

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