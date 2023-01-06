«Реал» предложил за Гвардиола 120 млн евро. «Челси» дает зарплату выше, но игроку больше нравится «Мадрид» (Альфредо Педулла)
Йошко Гвардиол привлек внимание «Реала».
20-летним футболистом также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити». Пункт о 110 миллионах евро отступных в его контракте с «Лейпцигом» вступит в силу летом 2024 года.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, «Челси» первым предложил около 80 млн евро за Гвардиола, затем «Реал» выразил готовность заплатить 90 млн.
Эта сумма не убедила «РБ Лейпциг», и за последние 15 дней «Мадрид» активизировался, проведя две встречи, касающихся трансфера Йошко.
За него предложили 120 млн – два платежа по 60 млн, а также бонусы. «Ман Сити» также выразил готовность заплатить более 100 млн.
Что касается зарплаты, то «Челси» предложил защитнику 9 млн евро в год, а «Реал» – 6, но Гвардиол сообщил, что готов пойти на меньшую зарплату, так как его больше привлекает «Реал».
«РБ Лейпциг», который не против аукциона, по-прежнему ждет наиболее выгодного предложения.
Гвардиол завоевал бронзовые медали ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии, забив гол в последней, 7-й, игре на турнире.
Йошко провел 13 матчей в Бундеслиге в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Когда писали про Сити, у всех это вызывало смех и очередные 100 лямов за защитника 😂
Понятно, что гарантий никто не даст. Но понятно, что за него и не последние деньги отдают))