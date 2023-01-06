Йошко Гвардиол привлек внимание «Реала».

20-летним футболистом также интересуются « » и «Манчестер Сити». Пункт о 110 миллионах евро отступных в его контракте с «Лейпцигом» вступит в силу летом 2024 года.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, «Челси» первым предложил около 80 млн евро за Гвардиола, затем « » выразил готовность заплатить 90 млн.

Эта сумма не убедила «РБ Лейпциг», и за последние 15 дней «Мадрид» активизировался, проведя две встречи, касающихся трансфера Йошко.

За него предложили 120 млн – два платежа по 60 млн, а также бонусы. « » также выразил готовность заплатить более 100 млн.

Что касается зарплаты, то «Челси» предложил защитнику 9 млн евро в год, а «Реал» – 6, но Гвардиол сообщил, что готов пойти на меньшую зарплату, так как его больше привлекает «Реал».

« », который не против аукциона, по-прежнему ждет наиболее выгодного предложения.

Гвардиол завоевал бронзовые медали ЧМ-2022 в составе сборной , забив гол в последней, 7-й, игре на турнире.

Йошко провел 13 матчей в Бундеслиге в этом сезоне. Его статистика – здесь.