«Реал» предложил за Гвардиола 120 млн евро. «Челси» дает зарплату выше, но игроку больше нравится «Мадрид» (Альфредо Педулла)

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол деньги Футбол

Йошко Гвардиол привлек внимание «Реала».

20-летним футболистом также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити». Пункт о 110 миллионах евро отступных в его контракте с «Лейпцигом» вступит в силу летом 2024 года.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, «Челси» первым предложил около 80 млн евро за Гвардиола, затем «Реал» выразил готовность заплатить 90 млн.

Эта сумма не убедила «РБ Лейпциг», и за последние 15 дней «Мадрид» активизировался, проведя две встречи, касающихся трансфера Йошко.

За него предложили 120 млн – два платежа по 60 млн, а также бонусы. «Ман Сити» также выразил готовность заплатить более 100 млн.

Что касается зарплаты, то «Челси» предложил защитнику 9 млн евро в год, а «Реал» – 6, но Гвардиол сообщил, что готов пойти на меньшую зарплату, так как его больше привлекает «Реал».

«РБ Лейпциг», который не против аукциона, по-прежнему ждет наиболее выгодного предложения.

Гвардиол завоевал бронзовые медали ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии, забив гол в последней, 7-й, игре на турнире.

Йошко провел 13 матчей в Бундеслиге в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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80 комментариев

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Я было подумал Пепа светает, а там йошка какой то
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Откуда бабосы у этих людей?
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Никита Лутченко
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К грилишу на одну полку такие трансферы и суммы
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Анатолий Антонов
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Ответ Bolvan
Что за цены в футболе за 20 летнего парня
Потому что Гвардиол?)
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Cevin Cigan
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Ответ Fuji69
Откуда такие цены ? Это что новые Месси и Неймары ?
А Месси так часто продавали? Он всю жизнь сидел в Барсе и только на старости лет очутился в ПСЖ!
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Sokol8
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А что все молчат?)

Когда писали про Сити, у всех это вызывало смех и очередные 100 лямов за защитника 😂
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Temp LC
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Ответ Ruslan3132
что за бред...зачем Реалу 4й ЦЗ за такие деньги? Там Начо уйти хочет, потому что времени нет игрового под Милитао/Руди/Алабой
Начо не играет из за плохой игры, а три центральных это мало.Тем более,если Алаба будет выходить чаще слева. Ещё и травмироваться может кто-то из них, так что Гвардиол нормальный вариант, но не стоит 120 миллионов
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Игорь Новиков
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Ответ здоровяк
А может стать вторым Савичем. Цены безумные. Но, кажется, что сами агенты их накручивают и сами сливают завышенные ценники на авось.
Каким Савичем? Он в Атлетико хорош был)

Понятно, что гарантий никто не даст. Но понятно, что за него и не последние деньги отдают))
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Fuji69
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Откуда такие цены ? Это что новые Месси и Неймары ?
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Temp LC
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Ответ klanisimo
Раньше за меньшие суммы покупали Роналду (обладателя золотого мяча, лучшего игрока мира на тот момент и не только), а сейчас за каждого чуть блеснувшего игрока дают баснословные суммы. Через 5 лет уже будут нормальными суммы в 300 млн
Сейчас аргентинского челика поигравшего в Бенфике пол года и показавшего себя только в пару матвей группового этапа ЛЧ и пару матчей на ЧМ уже просят 127 миллионов -абсурд . И таких "звёзд" ЧМ множество.
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Isshin88
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Может Гвардиола купит Гвардиола?
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klanisimo
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Раньше за меньшие суммы покупали Роналду (обладателя золотого мяча, лучшего игрока мира на тот момент и не только), а сейчас за каждого чуть блеснувшего игрока дают баснословные суммы. Через 5 лет уже будут нормальными суммы в 300 млн
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хороший фрукт
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Ответ MARDI GRASS
Мальдини,Неста,Каннаваро,Куман,да Юру Никифорова с Витей Онопко и Парфеновым в конце концов!!))не так уж и крут!)))
Неста Каннаваро ))) гугл помощь тебе ))
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DrSlyozkin
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Ответ Benzman
Куда Челси столько защитников???
На самом деле, действительно нужен ещё один, но не центральный, а правый — кроме Джеймса и Аспи (который уже не тянет игру на фланге) там никто не играет. При этом слухи ходили только о Думфрисе, да и то последний раз давно
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Брулин
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Наверное, такие команды, как Бенфика, Порту, Лейпциг, Аякс зарабатывают приличные деньги на продаже игроков
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Pitkin
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Сильный напад нужен Челси в первую очередь. Типа Дрогба или Коста. Но таких только Моуриньо может находить, ибо свою картотеку ведёт. В своё время Моуриньо сказал ДД: «Как только перейду в какой крупный клуб, то тебя обязательно куплю»
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The world champion 1998
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Ответ Антон
Чуть раньше, думаю. Когда Зидана в 2001 взяли за 75. Совершенно невероятные были деньги.
Разовая акция. К тому же, за уже сложившегося мегакрутого игрока. Лучшего в мире, считаю.
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hwttm264n2
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Ответ Benzman
Куда Челси столько защитников???
На замену Обемиянгу ,других вариантов просто Нет
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Йозеф Блаттер
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Ответ rêve baudelaire
Вы из-за одного момента списали игрока? Роббен Пуйоля по газону возил, Месси Рамосу по газону возил, они от этого хуже стали? Все защитники когда-то да проигрывают борьбу, этон нормально.
Да но чел же написал за такой ценник. Такие игроки как Пуйол, Рамос, Неста, Кьеллини и т.д. не стоили своим клубам 100+ лямов. Тут притензия скорее не к самому игроку, а к ценнику. Раз уж платить 120 лямов за защитника, то он должен быть безупречным, а ля Ван Дейк в 2019.
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здоровяк
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Ответ Максим Новиков
Рынок просто с ума сошел. Вот не могу понять после чего это случилось. То ли после трансфера Неймара(но там хотя бы цена плюс минус оправдана), то ли после деревяшки Грилиша
Это все началось еще на границе 90-ых и 00-ых. Когда безумствовал Перес и итальянские клубы. А потом Абрамович еще подорвал рынок. Ну и арабы добавили специй финально
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Пилипенко Дмитрий
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Ахахах никакой игрок
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здоровяк
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Ответ Игорь Новиков
20 лет. Лет 15 в перспективе может играть на топ-уровне. Понятно, что лакомый кусок.
А может стать вторым Савичем. Цены безумные. Но, кажется, что сами агенты их накручивают и сами сливают завышенные ценники на авось.
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Heisenberg
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Ответ Andrew Chepaylo
На скамейку🤦‍♂️
Или в лазарет.
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Roman Moguchiy
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Ответ Максим Новиков
Рынок просто с ума сошел. Вот не могу понять после чего это случилось. То ли после трансфера Неймара(но там хотя бы цена плюс минус оправдана), то ли после деревяшки Грилиша
Общемировая инфляция добралась до футбола, вот и всё.
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Ruslan3132
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что за бред...зачем Реалу 4й ЦЗ за такие деньги? Там Начо уйти хочет, потому что времени нет игрового под Милитао/Руди/Алабой
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