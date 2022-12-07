«Челси», «МЮ», «Реал» и «Барселона» интересуются Гвардиолом. В его контракте с «Лейпцигом» нет отступных
Йошко Гвардиол интересен многим топ-клубам.
Журналист SkySports Флориан Плеттенберг сообщает, что наиболее активный интерес к защитнику «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона».
Отмечается, что в контракте Гвардиола с «РБ Лейпциг» не предусмотрены отступные.
Контракт футболиста с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2027 года. Трансфер 20-летнего защитника обойдется в 90 миллионов евро.
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