«Челси», «МЮ», «Реал» и «Барселона» интересуются Гвардиолом. В его контракте с «Лейпцигом» нет отступных

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Йошко Гвардиол интересен многим топ-клубам.

Журналист SkySports Флориан Плеттенберг сообщает, что наиболее активный интерес к защитнику «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона».

Отмечается, что в контракте Гвардиола с «РБ Лейпциг» не предусмотрены отступные.

Контракт футболиста с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2027 года. Трансфер 20-летнего защитника обойдется в 90 миллионов евро.

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