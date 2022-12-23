Холанд обошел Левандовского по голам в 2022-м – 43 за 41 матч. Больше только у Мбаппе – 55 мячей в 55 играх
Эрлинг Холанд обошел Роберта Левандовского по числу голов в 2022 году.
Вчера нападающий «Манчестер Сити» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Теперь у него 43 гола в 41 матче за 2022 год. Больше только у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Он забил 55 голов в 55 играх за год.
На третьем месте идет нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, до лета выступавший за «Баварию». У него 42 гола в 51 игре.
На счету форварда «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку 37 голов в 58 играх. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 35 голов в 51 игре. Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 34 гола в 61 матче.
Нападающий «ПСЖ» Неймар забил 32 гола в 42 играх. У форварда «Баварии» Садьо Мане, который до лета играл за «Ливерпуль», 32 гола в 61 игре. Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 31 гол в 38 матчах.
Холанд набрал 51 (43+8) очко в 2022-м и догнал Левандовского и Неймара. Больше только у Мбаппе и Месси
Мбпапе по вашему лучший всего лишь.
В 7 играх 6 раз выбирали Месси лучшим.
А теперь посмотрите сб Франции, там его сколько раз выбирали лучшим?
Помоему основном Гризмана выбирали.
Во первых все в сб Франции Гризмана считали лучшим.
Но Мбпапе то не лучший игрок чемпионата.
Месси играл во всех матчах стабильно хорошо и поэтому он лучший футболист чм
Всё зкономерно!
https://ibb.co/XVg7WXd
И голов 159 на клубном уровне + 21 за сборную.
Вы о чём спорите я вообще не понимаю.
Реал Барселона Атлетико Бавария
И все основные игроки в своих клубах.
Теперь посмотрите где играет Аргентинские футболисты?
Я не думал что вы так сильно можете снизить уровень сб Франции
Список потерь сборной Франции зашкаливает как до турнира, так и на нём. Финал по сути доигрывал второй состав + Льорис с Мбаппе
Тогда что можно говорить о сб Аргентине?
Игроки бетиса и астонвилла и бенфики и тог далее.
Мбпапе играл в финале 25 минут на уровне.
А звезда мирового футбола Месси всё 120 минут играл на высоком уровне.
Будьте объективным!