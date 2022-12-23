Холанд обошел Левандовского по голам в 2022-м – 43 за 41 матч. Больше только у Мбаппе – 55 мячей в 55 играх

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Эрлинг Холанд обошел Роберта Левандовского по числу голов в 2022 году.

Вчера нападающий «Манчестер Сити» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Теперь у него 43 гола в 41 матче за 2022 год. Больше только у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Он забил 55 голов в 55 играх за год.

На третьем месте идет нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, до лета выступавший за «Баварию». У него 42 гола в 51 игре.

На счету форварда «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку 37 голов в 58 играх. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 35 голов в 51 игре. Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 34 гола в 61 матче.

Нападающий «ПСЖ» Неймар забил 32 гола в 42 играх. У форварда «Баварии» Садьо Мане, который до лета играл за «Ливерпуль», 32 гола в 61 игре. Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 31 гол в 38 матчах.

Холанд набрал 51 (43+8) очко в 2022-м и догнал Левандовского и Неймара. Больше только у Мбаппе и Месси

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34 комментария

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Iamliam
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Мбаппе конечно сильно оторвался, Холланд(в АПЛ еще 2 тура в 2022 году) и Левандовски(в ЛаЛиге еще 1 тур в этом году) его вряд ли догонят. Все остальные места могут перетасоваться - Месси(1 тур) и Кейн(2 тура) могут обогнать Нкунку(нет больше игр в 2022 году).
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frank mamuda
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Ответ Ман Сити
Чем сильнее то? Что в мусорном чемпе Франции забивает? Или пенками на ЧМ? Или тем что его в очередной раз деклассировал Уокер?
Холанд это бесполезная норвежская палка если не голевой пас во вратарскую.
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Gustav Forsberg
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Ответ Gustav Forsberg
Спортц, новый дизайн комментов на сайте - гуано
коммент набирает 3 минуса, скрывается.. а как его увидеть-то, минусованный?
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argentinakomandamraz
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А сколько у Месси? Который выиграл сам чемпионат мира и вообще лучший в истории? Ну который Господь футбола ?
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Я Гражданин Мира
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Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Так Мбаппе лучше всех и играл.
И лучшим игроком выбиран Месси чм.
Мбпапе по вашему лучший всего лишь.
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Карл-Хайнц Кёрбель
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Ответ Я Гражданин Мира
Лучше всех играл Лионел Месси. В 7 играх 6 раз выбирали Месси лучшим. А теперь посмотрите сб Франции, там его сколько раз выбирали лучшим? Помоему основном Гризмана выбирали.
Не только лучшим выбирали, ему еще пенки на блюдечке подавали)
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Я Гражданин Мира
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Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Так Мбаппе лучше всех и играл.
Лучше всех играл Лионел Месси.
В 7 играх 6 раз выбирали Месси лучшим.
А теперь посмотрите сб Франции, там его сколько раз выбирали лучшим?
Помоему основном Гризмана выбирали.
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Ман Сити
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Ответ che kaif
Мбаппе конечно на две головы сильнее всех сейчас. Холанд тупо наконечник и он в поле не воин как Килиан
Чем сильнее то? Что в мусорном чемпе Франции забивает? Или пенками на ЧМ? Или тем что его в очередной раз деклассировал Уокер?
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Сергей Перевалов
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Ответ Матвей Суицидин
Мбаппе надо переходить в АПЛ, например в МЮ или в Ливер, Челси, чтобы соперничество с Холандом было очным. Все таки французская лига не то место, где куется величие.
? А Месси куда? Два лучших игрока ЧМ - из ПСЖ, той самой лиги
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Парень со двора Шмурнова
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Здорово, что на смену эпохи Роналду / Месси приходит гонка новых молодых бомбардиров 👍🏻
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Я Гражданин Мира
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Ответ Александр Елкин
Ну он так-то и в топ 3 по ассистам. И по обводкам. И по всем остальным параметрам он топище.
Никто не спорить что он отличный футболист.
Во первых все в сб Франции Гризмана считали лучшим.
Но Мбпапе то не лучший игрок чемпионата.
Месси играл во всех матчах стабильно хорошо и поэтому он лучший футболист чм
Всё зкономерно!
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Карл-Хайнц Кёрбель
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Ответ Я Гражданин Мира
Лучший игрок мира не тот больше забил а тот кто лучше играл . А Мбпапе лучший бомбардир
Так Мбаппе лучше всех и играл.
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Александр Елкин
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Ответ Человек1991
В среднем за матч получается Холлан получше Мбаппе ) а вот такова их статистика на данный момент: Мбаппе 320 игр , 265 голов , 140 голевых . Холлан 200 игр, 209 голов , 50 голевых . Но Холлан на полтора года младше .)
Не понимаю тех, кто говорит о возрасте в этом вопросе. Мбаппе в 17 лет разрывал в лч, забивая в среднем гол за матч против Дортмунда, Сити и Юве. Уже играл в сильнейшей сборной планеты, в то время как Холланд в 17 играл в молодежке Мëльде.
+2
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rigobersong
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Кстати, вот еще один🤡

https://ibb.co/XVg7WXd
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Artuom Batishev
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Ответ Человек1991
В среднем за матч получается Холлан получше Мбаппе ) а вот такова их статистика на данный момент: Мбаппе 320 игр , 265 голов , 140 голевых . Холлан 200 игр, 209 голов , 50 голевых . Но Холлан на полтора года младше .)
Откуда вы нашли у Холанда 50 ассистов? 39 вроде 😅

И голов 159 на клубном уровне + 21 за сборную.
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Александр Елкин
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Ответ Я Гражданин Мира
Лучший игрок мира не тот больше забил а тот кто лучше играл . А Мбпапе лучший бомбардир
Ну он так-то и в топ 3 по ассистам. И по обводкам. И по всем остальным параметрам он топище.
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Матвей Суицидин
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Мбаппе надо переходить в АПЛ, например в МЮ или в Ливер, Челси, чтобы соперничество с Холандом было очным. Все таки французская лига не то место, где куется величие.
+6
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che kaif
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Мбаппе конечно на две головы сильнее всех сейчас. Холанд тупо наконечник и он в поле не воин как Килиан
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Все просто Очень
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Поехал за ЗМ в Испанию. Ухаха.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Direct free kick
Методички Алехандро Маркеса из Астрахани мне не интересны. Уж простите. У Франции вагон потерь. У Аргентнины до турнира выбыли аж Ло Чельсо и какой-то Гонсалес. Кто эти люди? Даже Ди Мария дожил до финала. Список потерь сборной Франции зашкаливает как до турнира, так и на нём. Финал по сути доигрывал второй состав + Льорис с Мбаппе
У Франции все игроки играет в лучших клубах чем усб Аргентины
Вы о чём спорите я вообще не понимаю.
Реал Барселона Атлетико Бавария
И все основные игроки в своих клубах.
Теперь посмотрите где играет Аргентинские футболисты?
Я не думал что вы так сильно можете снизить уровень сб Франции
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old folk
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Вот и противостояние на смену Месси-Роналду подъехало)
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jeni
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Ответ Человек1991
В среднем за матч получается Холлан получше Мбаппе ) а вот такова их статистика на данный момент: Мбаппе 320 игр , 265 голов , 140 голевых . Холлан 200 игр, 209 голов , 50 голевых . Но Холлан на полтора года младше .)
А причём младше или старше, ведь мы не знаем во сколько, кто из них закончит играть, поэтому объектив ней считать количество матчей
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Direct free kick
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Ответ Я Гражданин Мира
Вы считаете игроки реала и Баварии второй состав Франции. Тогда что можно говорить о сб Аргентине? Игроки бетиса и астонвилла и бенфики и тог далее. Мбпапе играл в финале 25 минут на уровне. А звезда мирового футбола Месси всё 120 минут играл на высоком уровне. Будьте объективным!
Методички Алехандро Маркеса из Астрахани мне не интересны. Уж простите. У Франции вагон потерь. У Аргентнины до турнира выбыли аж Ло Чельсо и какой-то Гонсалес. Кто эти люди? Даже Ди Мария дожил до финала.
Список потерь сборной Франции зашкаливает как до турнира, так и на нём. Финал по сути доигрывал второй состав + Льорис с Мбаппе
+1
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DolJun
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Я Гражданин Мира
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Ответ Direct free kick
Мбаппе со вторым составом сборной Франции перевернул финал ЧМ, не его вина, что другие смуглые парни подвели в лотерею
Вы считаете игроки реала и Баварии второй состав Франции.
Тогда что можно говорить о сб Аргентине?
Игроки бетиса и астонвилла и бенфики и тог далее.
Мбпапе играл в финале 25 минут на уровне.
А звезда мирового футбола Месси всё 120 минут играл на высоком уровне.
Будьте объективным!
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