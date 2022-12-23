Холанд обошел Левандовского по голам в 2022-м – 43 за 41 матч. Больше только у Мбаппе – 55 мячей в 55 играх

Эрлинг Холанд обошел Роберта Левандовского по числу голов в 2022 году.

Вчера нападающий « » забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Теперь у него 43 гола в 41 матче за 2022 год. Больше только у нападающего «ПСЖ» . Он забил 55 голов в 55 играх за год.

На третьем месте идет нападающий «Барселоны» , до лета выступавший за «Баварию». У него 42 гола в 51 игре.

На счету форварда «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку 37 голов в 58 играх. У нападающего «ПСЖ» – 35 голов в 51 игре. Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 34 гола в 61 матче.

Нападающий «ПСЖ» Неймар забил 32 гола в 42 играх. У форварда «Баварии» Садьо Мане, который до лета играл за «Ливерпуль», 32 гола в 61 игре. Нападающий « » Карим Бензема забил 31 гол в 38 матчах.

Холанд набрал 51 (43+8) очко в 2022-м и догнал Левандовского и Неймара. Больше только у Мбаппе и Месси