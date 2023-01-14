Россия может провести 5 товарищеских матчей в 2023-м. Первый – в марте

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Сборная России может провести 5 товарищеских матчей в 2023 году.

Это следует из календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий РФС на 2023 год, пишет ТАСС.

Согласно плану мероприятий сборной России на 2023 год, у команды предварительно запланированы пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских матчей.

На данный момент определены предварительные сроки, в которые сборная России может провести эти игры: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.

С февраля 2022 года Россия отстранена от международных турниров. После отстранения сборная России провела неофициальный матч с Кыргызстаном (2:1), а также сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в товарищеских играх, которые пошли в зачет рейтинга ФИФА.

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72 комментария

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космонавт на дереве
Ответ Влад Путман
Дойдёт до того, что будут катать товарняки с внутренними республиками. С Чечнёй, Татарстаном, Тывой, Дагестаном и Адыгеей.
С Осетией могут и проиграть
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xandpa
Смысл в этих матчах только в кабинетах понимают. Лучше эти деньги вложите в развитие инфраструктуры в глубинках, чтобы вывести внутренний чемпионат на новый уровень. Здесь не зазорно перенять опыт англичан.
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stewiegriffin2
Ответ Shuller18
Да вы что, во дворе столько талантливых мальчишек, они по-любому лучше профессиональных футболистов из РПЛ сыграют!
Ага-ага. Эта мантра со времен наверно неудачных матчей Хиддинка идёт. Наизусть помню это: "Да разгоните вы этих пешеходов Широкова, чипсоеда Аршавина, пусть молодые пацаны бегают, Бухаров с Комбаровыми. Будем проигрывать зато пацанов на играем, ух!"
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Valeross
Снова по кругу...Кыргызстан-Таджикистан-Узбекистан-Белоруссия-Иран)
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"Iron"
Тут че, Аншлаг возродили? Один остряки собрались.
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Arty K.
Китай, Беларусь, Монголия, ДНР и ЛНР? 😱😱😱
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Mbest77
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
2 с Белорусью, 2 с Ираном и один со сборной Сирии
А Северная Корея?
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Леха Lepik
Кубок первого .нала
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acus
В добавок к слову ’может’ в конце ещё не хватает слова ’наверное’.
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Влад Кокорин
Беларусь, Северная Корея, Эритрия, Сирия…. Епт, а кто пятый🤣🤣🤣
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Так говорил Батистута
Ответ Гусейн Магомедрасулов
У России тоже в составе кони есть
Но на них не сыграешь.
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Lacrosse-style goal
Имитация бурной деятельности
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gukmamop
Украинствующих как обычно корёжит
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Так говорил Батистута
Ответ Shuller18
Писали про 8 команд, которые выразили согласие на товарку с нами: Беларусь, Армения, Азербайджан, Сербия, Казахстан, Иран, ОАЭ, Египет. В целом неплохо, получше Таджикистана
А где же страны БРИКС, да и вообще весь мир кроме коллективного запада? :(
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Александр Беляков
Ответ Momus1
Надо сделать суперсерию как с канадцами в хоккее, до 4 побед допустим
Да судя по всему до 4 побед они будут играть матчей 10. Нужно до 4 голов)
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СИ
А кто то писал что руководство рфс и тренер сборной за зря получают зарплату?
Теперь главное выбрать правильных противников. Не желательно Кыргистан Узбекистан. Таджикистан - рисковать не надо - можем не отскочить.
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Spartakus1984
Ответ Михаил Козинец
Беларусь, КНДР, Эритрея, Сирия, Южный Судан
Типа ты блеснул оригинальностью?
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Михаил Козинец
Беларусь, КНДР, Эритрея, Сирия, Южный Судан
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Shuller18
Ответ Гусейн Магомедрасулов
У России тоже в составе кони есть
Уже почти нет))
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Momus1
Ответ Александр Беляков
Великая серия с Киргизией продолжается 🔥🔥
Надо сделать суперсерию как с канадцами в хоккее, до 4 побед допустим
0
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Overkiller
Суперсерия-2023 с Афганистаном.
+3
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Momus1
К сожалению, после вхождения ДНР и ЛНР в состав России, у нашей сборной стало на 2 потенциальных соперника меньше 😥
+3
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Кирилл Шарапов
Зачем вообще кого-то искать и унижаться? У нас что в такой огромной стране не наберётся 6 составов сборной? И будет побеждать только Россия!
+6
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Eric_Cartman
В когда с Бразилией-то сыграем? Там ещё страны Брикс все.
+1
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Вечно в бане
Ответ Антимосковский
казахстан, узбекистан, туркменистан, киргизстан, таджикистан
Казахи, возможно, не будут играть, а Туркмены, вообще отдельно ото всех. Будут вместо них Афганистан и Пакистан, невелика разница.
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