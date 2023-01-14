может провести 5 товарищеских матчей в 2023 году.

Это следует из календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий на 2023 год, пишет .

Согласно плану мероприятий сборной России на 2023 год, у команды предварительно запланированы пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских матчей.

На данный момент определены предварительные сроки, в которые сборная России может провести эти игры: с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.

С февраля 2022 года Россия отстранена от международных турниров. После отстранения сборная России провела неофициальный матч с Кыргызстаном (2:1), а также сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в товарищеских играх, которые пошли в зачет рейтинга ФИФА.