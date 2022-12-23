Дюков о сборной России: «Если выбирать между играть без флага и гимна или не играть – лучше играть»
Александр Дюков считает, что лучше играть без флага и гимна России, чем не играть.
«Вопрос важный, хочется выступать под своими флагом и гимном.
Но у нас было два прецедента – играли [под нейтральным флагом] на чемпионате мира по пляжному футболу и чемпионате Европы по мини-футболу.
Гимн и флаг нужен, но если выбирать между тем, чтобы играть без флага и гимна или не играть совсем, то лучше играть», – сказал Дюков.
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