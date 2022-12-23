Дюков о сборной России: «Если выбирать между играть без флага и гимна или не играть – лучше играть»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков ТАСС Футбол

Александр Дюков считает, что лучше играть без флага и гимна России, чем не играть.

«Вопрос важный, хочется выступать под своими флагом и гимном.

Но у нас было два прецедента – играли [под нейтральным флагом] на чемпионате мира по пляжному футболу и чемпионате Европы по мини-футболу.

Гимн и флаг нужен, но если выбирать между тем, чтобы играть без флага и гимна или не играть совсем, то лучше играть», – сказал Дюков.

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47 комментариев

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counsel
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Ответ Влад Пронин
Сборная Джузеппе Росси
Вагнер - неплохой композитор, я слышал …
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donatodonatore
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Одной фразой опустил Россию до уровня папуасов
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Матвей Суицидин
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Ответ Мосгорсуд
Ну Дюкову лишь бы прибыль, а на флаг и честь, всё равно
Какая прибыль в росфутболе может быть? Он, скорее всего, указание сверху исполняет. Политики там на саммите ШОС договорились, что поддержат РФ, а РФС просто перед фактом поставили.
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hulk&boloto
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Люков: Если подавать декларацию о доходах, то лучше не подавать...
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Ростовский
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Нет, лучше не играть совсем, чем унижаться и играть без флага и гимна.
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Аталанта расправила плечи
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Ответ Мосгорсуд
Ну Дюкову лишь бы прибыль, а на флаг и честь, всё равно
Громче всего о чести и патриотизме говорят те, кто больше всего опозорил страну.
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Spartakovec navsegda
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Если выбирать, продолжать быть безликими или представлять свою страну, то ответ однозначен, только с гимном и флагом. Санкции за допинг закончились, там виноваты были, судя по всему. Хватит.
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юрий зайцев
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Зачем нам тогда президент РФС господин Дюков, если играть без флага и гимна?
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Богдан Агафонов
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С этим переходом пусть делают что угодно.
Главное - сохранить трансляции ЛЧ, ЛЕ, Серии А, Бундеслиги и возобновить показ АПЛ
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Михаил Хромаков
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это решение может означать только что нормальная жизнь в России настанет не скоро
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Pb-SE
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Ответ Peter Parker
Да, пусть играют под нейтральным красным флагом.
Через 20 лет станем провинцией Китая- будет играть под красным.
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Pb-SE
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Можно с португальским флагом под Марсельезу попробовать.
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Мосгорсуд
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Ну Дюкову лишь бы прибыль, а на флаг и честь, всё равно
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Ape1sin
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нет, лучше не играть
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Peter Parker
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Да, пусть играют под нейтральным красным флагом.
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LifeSpartak
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Оффтоп! Модеры почините свой сайт для браузера опера! Там полнейшая белеберда!
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Сергей Барановский
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от жо простимашка
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Максим Левицкий
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Какая-то терпильная логика, я думал мы с ней наконец-то завязали после 24 февраля, а оказывается нет. Надеюсь, наверху намекнут Дюкову, что так унижаться не по понятиям.
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Slavnov
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Ответ Олег Брындин
Комментарий удален пользователем
позорище,а не лучший,вы его мама что ли?по другому объяснить,человека назвавшего его лучшим,не возможно
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Николай Гарин
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Ответ Мария Карпенко
Повторю. Кто входит в категорию "практически все"?
люди, которые различают междусобойчик блатных и патриотизм в сборной. "Практически" - это как раз про тебя, у кого в глазах пелена
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Slavnov
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играй сам,когда уже этого дурачка выкинут...
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romanisti89
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Да он даже без трусов и майки выберет играть
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ABKHAZ
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Ответ perfekte
сборная Росси как всегда согласна на все, хоть без одежды.
А что в этом плохого? Олимпиаду выигрывали хоккеисты, плохо было что ли? Все знали, что это наши ребята. Лучше так, чем никак
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Алексей ПК
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Ответ Злодей Спб
Слабак :)
не без этого
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Алексей ПК
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Ответ Doug DeMuro99
Какого Росси? Джузеппе Росси? 😁
Новый способ - переименовать сборную и вернуться в уЕфа, авось никто не заметит.
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