Дюков о сборной России: «Если выбирать между играть без флага и гимна или не играть – лучше играть»

считает, что лучше играть без флага и гимна России, чем не играть.

«Вопрос важный, хочется выступать под своими флагом и гимном.

Но у нас было два прецедента – играли [под нейтральным флагом] на чемпионате мира по пляжному футболу и чемпионате Европы по мини-футболу.

Гимн и флаг нужен, но если выбирать между тем, чтобы играть без флага и гимна или не играть совсем, то лучше играть», – сказал Дюков.

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