Ле Гре сказал исполкому FFF, что повел себя как идиот, неуважительно высказавшись о Зидане

заявил, что повел себя как идиот, неуважительно высказавшись о Зинедине Зидане.

Напомним, президент футбола (FFF), комментируя слухи о желании возглавить сборную, заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним. Это вызвало шквал критики в его адрес.

Позднее исполнительный комитет FFF принял решение временно отстранить Ле Гре от должности.

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe, на заседании исполкома глава федерации заявил, что «повел себя как идиот». Вместе с тем он отметил, что не сделал ничего плохого.

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Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза

Член исполкома FFF: «Ле Гре сам предложил его отстранить, понимая, что сохранить статус кво не удастся. Но он клялся, что ни в чем не виноват»