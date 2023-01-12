Ле Гре сказал исполкому FFF, что повел себя как идиот, неуважительно высказавшись о Зидане
Ноэль Ле Гре заявил, что повел себя как идиот, неуважительно высказавшись о Зинедине Зидане.
Напомним, президент Федерации футбола Франции (FFF), комментируя слухи о желании Зинедина Зидана возглавить сборную, заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним. Это вызвало шквал критики в его адрес.
Позднее исполнительный комитет FFF принял решение временно отстранить Ле Гре от должности.
Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe, на заседании исполкома глава федерации заявил, что «повел себя как идиот». Вместе с тем он отметил, что не сделал ничего плохого.
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Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза
Член исполкома FFF: «Ле Гре сам предложил его отстранить, понимая, что сохранить статус кво не удастся. Но он клялся, что ни в чем не виноват»
На кого руку то поднял ?
В нормальных обществах зарвавшихся надо спускать с небес на землю.
Но шайка как по команде начала вылизывать физрука. Позор
Директор МВФ Доминик Стросс-Кан.
Но его уничтожили , а потом оправдали путем похожей истории с женщинам ещё до того , как харассмент вошёл в моду.
Этого человека не оправдают никогда - другие времена …