Ле Гре сказал исполкому FFF, что повел себя как идиот, неуважительно высказавшись о Зидане

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Ноэль Ле Гре заявил, что повел себя как идиот, неуважительно высказавшись о Зинедине Зидане. 

Напомним, президент Федерации футбола Франции (FFF), комментируя слухи о желании Зинедина Зидана возглавить сборную, заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним. Это вызвало шквал критики в его адрес. 

Позднее исполнительный комитет FFF принял решение временно отстранить Ле Гре от должности.

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe, на заседании исполкома глава федерации заявил, что «повел себя как идиот». Вместе с тем он отметил, что не сделал ничего плохого

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Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза

Член исполкома FFF: «Ле Гре сам предложил его отстранить, понимая, что сохранить статус кво не удастся. Но он клялся, что ни в чем не виноват»

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22 комментария

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Xabi Alonso78
Ответ Great ManUtd
Доигрались французы, что теперь за критику алжирца можно лишиться такого высокого поста.
Без этого алжирца, не видать было Франции ЧМ 1998, ЧЕ 2000 и финал ЧМ 2006
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OldRedWhite
Ответ LaRTaG
В России и должны быть уволены все чиновники, которые позволяют себе высказывания про "государство вас не просило рожать" и "макарошки круглый год по одной цене". В нормальных обществах зарвавшихся надо спускать с небес на землю.
Враг Отечества ?
На кого руку то поднял ?
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Xabi Alonso78
Ответ Benner
Это, конечно, позорище. Позорище то, как вылизывают лысину этому бездарному физруку физрану. Хаять и гнобить старика за то, что тот по факту сказал, что Дешам тренер, в котором не сомневаются, а лысый бездарь еще не дорос. Но шайка как по команде начала вылизывать физрука. Позор
🧊🧊🧊, присядь)
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Great ManUtd
Доигрались французы, что теперь за критику алжирца можно лишиться такого высокого поста.
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mazarine
Тема исчерпана, господа хорошие. Давить на жалость... это же не по-мужски. Вот что старикан ле грэт говорил членам исполкома по поводу харассмента своих сотрудниц: "Клянусь вашими головами, что я ничего не сделал" (Клянусь мамой, обидно ну! ничего не сделал, только вошел!). Даже тут рискнул не своей головой. Всю жизнь по трупам ходил, еще со времен Генгама (Дешам почти такой же человек со времен Нанта, кстати). 10 лет во главе федерации в Париже, но так и не завел себе любовницу, как все нормальные месье. И тут жаба давит? До чего же жалкое ископаемое!
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Геннадий Тимченко
Ответ Zatvornick
А почему он так сказал?
... и добавил - прошу отнестись к этому с пониманием
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Геннадий Тимченко
Ответ Zatvornick
А почему он так сказал?
... и добавил - прошу отнестись к этому с пониманием‼️❕‼️
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Zatvornick
А почему он так сказал?
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timerassl
Получается в идиотском поступке нет ничего плохого
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LaRTaG
Ответ atomio
В России были бы тогда уволены все чиновники.
В России и должны быть уволены все чиновники, которые позволяют себе высказывания про "государство вас не просило рожать" и "макарошки круглый год по одной цене".
В нормальных обществах зарвавшихся надо спускать с небес на землю.
+4
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Benner
Это, конечно, позорище. Позорище то, как вылизывают лысину этому бездарному физруку физрану. Хаять и гнобить старика за то, что тот по факту сказал, что Дешам тренер, в котором не сомневаются, а лысый бездарь еще не дорос.

Но шайка как по команде начала вылизывать физрука. Позор
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atomio
Ответ V@d!m
Когда ты публичное лицо и представляешь целую национальную федерацию, нужно продумывать каждое свое слово, сказанное официально. Как будто он первый день там работает
В России были бы тогда уволены все чиновники.
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Гусейн Магомедрасулов
Зидан извинится за то, что как стервятник кружит над постом главного тренера Франции?
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OldRedWhite
Был уже такой небезызвестный француз !
Директор МВФ Доминик Стросс-Кан.
Но его уничтожили , а потом оправдали путем похожей истории с женщинам ещё до того , как харассмент вошёл в моду.
Этого человека не оправдают никогда - другие времена …
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GuruFutbola
Ответ Мишка Ляшенко
Ну да, трехкратного (подряд!) обладателя ЛЧ никто не захочет брать, ну-ну) чави из бабсы о таком только мечтать
Просто факты, посмотри сам
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Мадрид наказывает!
Да все, старпер на свалке, можно больше не печатать про него ничего.
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MagicWithoutBorders
поздно пить Боржоми…
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Мадрид наказывает!
Ответ GuruFutbola
Зря уволили, все равно алжирца на работу никто не захочет брать, бгг)
слышал тебя тоже никто на работу брать не хочет)))
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V@d!m
Когда ты публичное лицо и представляешь целую национальную федерацию, нужно продумывать каждое свое слово, сказанное официально. Как будто он первый день там работает
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Мишка Ляшенко
Ответ GuruFutbola
Зря уволили, все равно алжирца на работу никто не захочет брать, бгг)
Ну да, трехкратного (подряд!) обладателя ЛЧ никто не захочет брать, ну-ну) чави из бабсы о таком только мечтать
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инок
Язык мой, враг мой - сказал Ле Гре
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GuruFutbola
Зря уволили, все равно алжирца на работу никто не захочет брать, бгг)
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