Исполком FFF утвердил продление контракта с Дешамом до 2026 года
Исполком Федерации футбола Франции (FFF) одобрил продление контракта с Дидье Дешамом.
7 января главный тренер сборной Франции продлил контракт до июня 2026 года. Сообщалось, что члены исполкома FFF намерены изучить соглашение, поскольку президент федерации Ноэль Ле Гре заключил его, не уведомив никого.
На сегодняшнем заседании комитет утвердил продление контракта с Дешамом. Ле Гре временно отстранили от должности.
Сначала Зидана оскорбляет , потом контракт втайне продлевает .
Полный неадекват, нужно убрать такого .
Он безусловно заслужил его