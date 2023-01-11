Исполком FFF утвердил продление контракта с Дешамом до 2026 года

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Исполком Федерации футбола Франции (FFF) одобрил продление контракта с Дидье Дешамом.

7 января главный тренер сборной Франции продлил контракт до июня 2026 года. Сообщалось, что члены исполкома FFF намерены изучить соглашение, поскольку президент федерации Ноэль Ле Гре заключил его, не уведомив никого. 

На сегодняшнем заседании комитет утвердил продление контракта с Дешамом. Ле Гре временно отстранили от должности. 

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31 комментарий

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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ XavIniesta2008-2015
Нет, не исправился. Только гениальность Мбаппе в конкретных эпизодах позволила дотянуть Франции до пенальти
Ааааа, гениальность Мбаппе...ясно-понятно. Не забег-побег Коло-Муани от косячника Отаменди(первый пенальти), не чистый отбор Комана(шок-контент) и его последующая передача на комбинацию Мбаппе с Тюрамом(второй гол), не локоть Монтиеля(второй пенальти), а гениальность Мбаппе. Или ты про чёткую реализацию каждого пенальти? Тут молодец, подтянул менталку после прошлогоднего Евро, но где всё-таки гениальность? Пока не вышли свежие бизоны и Франция не начала по-простому играть в 4-2-4 без центра, его не было видно. И даже после всего вышеперечисленного эти три гола, по сути, единственное, где он сверкнул. Та накрутка с отбором Энцо и выносом Дибалы случилась гораздо позже.
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XavIniesta2008-2015
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Но исправился ведь, резкие замены в первом тайме и снятие почти всех признанных лидеров(очевидно, уставших без ротации) вкупе с упрощением игры принесли свои плоды. Там ещё аргентинцы, конечно, подсели и ДиМа ушёл, ослабив давление на фланг, но и замены этому помогли🤓
Нет, не исправился. Только гениальность Мбаппе в конкретных эпизодах позволила дотянуть Франции до пенальти
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Arthas M
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Ответ Пирс Морган
А разве могло быть иначе с такими результатами?
Я как понял вопрос в сроке,если через 2 года его уволят,то за оставшиеся 2 года федерация выплатит неустойку
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ XavIniesta2008-2015
На удивление, именно Дешам сделал всё, чтобы борьба в этом матче отсутствовала и аргентинцы выиграли матч в основное время
Но исправился ведь, резкие замены в первом тайме и снятие почти всех признанных лидеров(очевидно, уставших без ротации) вкупе с упрощением игры принесли свои плоды. Там ещё аргентинцы, конечно, подсели и ДиМа ушёл, ослабив давление на фланг, но и замены этому помогли🤓
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Betonomeshalka
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Ответ Дмитрий Чидакин
Ожидаемо. Дешам на уровень сильнее Зидана
Как проверял?
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Кино Музыка
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Заговор не прошел)
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XavIniesta2008-2015
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Ответ Ебздрогыч
Довольно здравое решение, дойти с таким количеством травмированных до финала и проиграть по пенальти в борьбе - это крутое достижение
На удивление, именно Дешам сделал всё, чтобы борьба в этом матче отсутствовала и аргентинцы выиграли матч в основное время
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XavIniesta2008-2015
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В общем, вся свистопляска с Ле Гре своей цели не достигла. Да, он сам себя подставил. Но тот же Зидан явно был заинтересован, чтобы решение Ле Гре отменили, назначили нового президента ФФФ и назначили именно Зизу тренером
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Дмитрий Чидакин
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Ожидаемо. Дешам на уровень сильнее Зидана
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Fenix4050
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Ответ инок
Вполне верное решение продлить контракт с Дешамом. Он безусловно заслужил его
Как по мне Зидан давно заслужил на свою попытку
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leva213
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хоспаде, а разговоров то было...
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Мельников Михаил
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Изучили...похоже составлен не подкопаешься. И сократить срок контракта чисто до конца евро24 шансов не было.
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mazarine
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Эти дармоеды чего угодно утвердят, хоть задним числом, хоть задним умом. А что они будут делать, если Мбаппе объявит об уходе из сборной, а ведь такой вариант не исключен, если ле грэт и его так сказать сподвижники остаются в федерации? Или Дешам будет свадебным генералом до 2026 года, а командовать будет Киллиан?
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Флоренти́но Пéрес
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Чемпион мира обычно при защите титула из группы не выходит а тут до финала дошли. Запас прочности у Франции огромный, один негр ломается, два новых ничем не хуже вызываются.
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Liquidozz
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Зидан и Бензема в пролёте)
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GuruFutbola
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Ответ Мишка Ляшенко
Ну судя по твоему описанию - я подумал ты про Барселону, извини
Нет, друг, ты ошибся
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Кино Музыка
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Отличная новость.
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Мишка Ляшенко
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Ответ GuruFutbola
Тут про сборную Франции новость
Ну судя по твоему описанию - я подумал ты про Барселону, извини
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Российский пользователь
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Правильное решение
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человек-муравей человек-физрук
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Дешам на уровне сборных вообще топище. отказывается от обладателя ЗМ и играет в финале
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Sevuska
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Странный этот Ле Гре .
Сначала Зидана оскорбляет , потом контракт втайне продлевает .
Полный неадекват, нужно убрать такого .
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хавбек+
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грамотно провернули, рокировчка верхушки, следом шах и мат недовольным, теперича последним сложно будет гундеть в сторону Диалло
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Iamliam
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Все правильно - пока тренер дает выдающийся результат(2 финала ЧМ), смысла его менять нет.
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Игорь Климов
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Дешам принёс сборной Франции золото + серебро, конечно нужно продлевать было.
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инок
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Вполне верное решение продлить контракт с Дешамом.
Он безусловно заслужил его
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