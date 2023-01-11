Исполком FFF утвердил продление контракта с Дешамом до 2026 года

Исполком Федерации футбола (FFF) одобрил продление контракта с .

7 января главный тренер сборной Франции продлил контракт до июня 2026 года. Сообщалось, что члены исполкома FFF намерены изучить соглашение, поскольку президент федерации заключил его, не уведомив никого.

На сегодняшнем заседании комитет утвердил продление контракта с Дешамом. Ле Гре временно отстранили от должности.