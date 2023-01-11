Член исполкома FFF: «Ле Гре сам предложил его отстранить, понимая, что сохранить статус кво не удастся. Но он клялся, что ни в чем не виноват»
Член исполкома Федерации футбола Франции прокомментировал отстранение Ноэля Ле Гре.
«Мы добрались до самой сути вещей. Сперва мы выслушали нашего президента, который начал с того, что заявил: «Я ничего не сделал, клянусь, что ни в чем не виноват, итоги проверки будут для меня положительными, против меня ничего не найдется».
Затем он извинился за ремарки насчет Зинедина Зидана. Он не хотел его оскорбить, он понимает, насколько Зидан важен для французского и мирового футбола. Он понял, что совершил ошибку, не проследил за словами. Он в письменном виде извинился перед Зиданом, а также попросил прощения у нас.
Отстранение – это предложение самого Ле Гре. После извинений перед Зиданом, после небольшой формальной ошибки с контрактом Дешама мы откровенно побеседовали с Ле Гре, и он прекрасно понимал, что сохранить статус кво не удастся.
Если проверка полностью снимет вину с Ле Гре, то непонятно, на каком основании он будет вынужден отойти от дел. Если он совершил проступки, требующие осуждения с уголовной, дисциплинарной, этической точек зрения, и отчет это покажет, тогда не будет никаких вопросов, он сам нам сказал, что уйдет в отставку. Если же отчет очистит его имя, то чего ради ему уходить?» – сказал Эрик Боргини.
Босса FFF убрали после слов о Зидане – а кто он такой? Победил рак и сделал любительский «Генгам» клубом Лиги 1
Потому как славу французскому футболу приносят , в основном футболисты из их бывших колоний , и надо любить их и жаловать как своих родных .