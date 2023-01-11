Член исполкома FFF: «Ле Гре сам предложил его отстранить, понимая, что сохранить статус кво не удастся. Но он клялся, что ни в чем не виноват»

Член исполкома футбола Франции прокомментировал отстранение .

«Мы добрались до самой сути вещей. Сперва мы выслушали нашего президента, который начал с того, что заявил: «Я ничего не сделал, клянусь, что ни в чем не виноват, итоги проверки будут для меня положительными, против меня ничего не найдется».

Затем он извинился за ремарки насчет . Он не хотел его оскорбить, он понимает, насколько Зидан важен для французского и мирового футбола. Он понял, что совершил ошибку, не проследил за словами. Он в письменном виде извинился перед Зиданом, а также попросил прощения у нас.

Отстранение – это предложение самого Ле Гре. После извинений перед Зиданом, после небольшой формальной ошибки с контрактом Дешама мы откровенно побеседовали с Ле Гре, и он прекрасно понимал, что сохранить статус кво не удастся.

Если проверка полностью снимет вину с Ле Гре, то непонятно, на каком основании он будет вынужден отойти от дел. Если он совершил проступки, требующие осуждения с уголовной, дисциплинарной, этической точек зрения, и отчет это покажет, тогда не будет никаких вопросов, он сам нам сказал, что уйдет в отставку. Если же отчет очистит его имя, то чего ради ему уходить?» – сказал Эрик Боргини.

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