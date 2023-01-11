Дешам про слова Ле Гре о Зидане: «Президент сам признал их неуместность. Здорово, что он извинился»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на комментарии Ноэля Ле Гре.

Ранее президент Федерации футбола Франции высказался насчет трудоустройства Зинедина Зидана и в дальнейшем был вынужден принести извинения. Сейчас Ле Гре отстранен от своей должности.

«Прежде чем кто-нибудь задаст вопрос на этот счет, я предпочел бы сам сказать пару слов про заявления президента. Как он сам отметил и признал, его комментарии были неуместны. Думаю, здорово, что он извинился перед Зизу.

Спортивная ситуация привела к возникновению спортивного конкуренции между мной и Зинедином, даже за одну должность. Я всегда буду с огромным уважением относиться к нему, учитывая все то, через что мы вместе прошли как игроки, учитывая то, кем он стал, что он значит для французского футбола и спорта в целом», – сказал Дешам.

Странный конфликт во Франции: президент федерации посмеялся над Зиданом – за легенду вписался Мбаппе

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вообще то надо этого доищама тоже проверить,побыстрому продавил себе контракт на 4 года,может отстегивает бабло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Вполне здравое решение продлить контракт с Дешамом. Он безусловно заслужил его, выведя сборную на два ЧМ, взяв золото и серебро...
Чем он заслужил,тем что с таким составом профукал два финала,то что ставит трусливый автобус,другой норм тренер минимум два кубка взял бы,поколение золотое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что дрищам молчал до отставки Ле Гре,сейчас вздумал комментировать,понял что уже Ле Гре похоронили и сразу же вылез,мерзский тип
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Урфин Джуси
Да ну, а 3 ЛЧ Зидан без невероятного состава с готовой звездой на каждой позиции взял? Это уж чересчур
А что мешало твоему Барсе брать 3 лч подряд,по составу они не уступали,я про период с 2009 по 2015
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Вполне здравое решение продлить контракт с Дешамом. Он безусловно заслужил его, выведя сборную на два ЧМ, взяв золото и серебро...
Ты одно и то же пишешь везде,но почему-то молчишь что франция не благодаря дешаму дв раза в финалах играла,а то что у них золо ое поколение,футбол у дешама трусливый и любой другой норм тренер выиграл бы как минимум два финала,уж точно против португальцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Зидан-то что-то скажет по этому вопросу? Вообще, конечно, гниль какая-то во французской федерации творится. У побед, как обычно, много отцов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Урфин Джуси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Extrim
Да ну , а то что он по сути сделал это почти одним составом все три раза в зачет не идет? Или кто там второсортными футболистами брал ЛЧ за последние лет 20ть?
А ЧМ кто второсортными взял? Пойми, я не пытаюсь принизить заслуг Зидана, но вот это вот «да Дешам только засчет состава» - это чушь. При этом Дешам мне как тренер все-таки не очень симпатичен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
adamx
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Вполне здравое решение продлить контракт с Дешамом. Он безусловно заслужил его, выведя сборную на два ЧМ, взяв золото и серебро...
Раз заслужил - зачем было втихаря подписывать контракт без согласования с другими сотрудниками федерации? Мне думается не все тут чисто...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rodjer22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Понимаю где нибудь в Америке или России какой нибудь зажравшийся чиновник мог так грубо высказаться, но француз?! Извините, а где же французская политкорректность?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mazarine
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что характерно, ДД сказал, что "приветствует слова (извинения) своего президента (в адрес Зизу)" - даже тут нашел возможность подлизнуть, себя показать, что за человек! Главный виновник торжества над схваткой (еще не понимает, что Мбаппе его сожрет), а старикашка ле грэт вышел сухим из воды. Но все-таки нашелся один достойный человек во всей этой гнусной истории: один член исполкома ФФФ, который потребовал отставить маразматика - Эрик Боржини (Боргини на итал. : Eric Borghini), ему респект и уважуха.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
А Зидан Дешама за это в чат добавит?
Как группа выпускников 80-90х в ватсапе ахахха
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Extrim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Урфин Джуси
Да ну, а 3 ЛЧ Зидан без невероятного состава с готовой звездой на каждой позиции взял? Это уж чересчур
Да ну , а то что он по сути сделал это почти одним составом все три раза в зачет не идет? Или кто там второсортными футболистами брал ЛЧ за последние лет 20ть?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вполне здравое решение продлить контракт с Дешамом.
Он безусловно заслужил его, выведя сборную на два ЧМ,
взяв золото и серебро...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
werley
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рычагилона
Можете минусовать но я считаю Дешама физруком. Вы скажите что взял ЧМ 2018, но посмотрите на состав французов! Думаю один Мбаппе зарешал на том и этом ЧМ. Я какой то супер тактической игры от них не видел и не вижу. Победы даются чисто по индивидуальному мастерству звёзд сборной. Зизу на голову сильней этого физрука это точно! Исторические 3 ЛЧ подряд тому подтверждение!
Можете минусовать, но я считаю Зидана физруком. Вы скажете, что он взял три ЛЧ, но посмотрите на состав Реала! Думаю, Роналду, Бензема, Бэйл, Марсело и Модрич зарешали. Я какой-то супертактической игры от Зидана не видел. Победы давались чисто из-за индивидуального мастерства звезд. Анчелотти ничем не хуже, сходу взял две ЛЧ с тем же составом примерно.
P.S. Это ирония, если что. Зидан, конечно, не физрук, ну так и Дешам тоже не физрук.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lucky Z
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рычагилона
Можете минусовать но я считаю Дешама физруком. Вы скажите что взял ЧМ 2018, но посмотрите на состав французов! Думаю один Мбаппе зарешал на том и этом ЧМ. Я какой то супер тактической игры от них не видел и не вижу. Победы даются чисто по индивидуальному мастерству звёзд сборной. Зизу на голову сильней этого физрука это точно! Исторические 3 ЛЧ подряд тому подтверждение!
А Монако когда в финал ЛЧ выводил, Пршо тащил? А в Марселе, когда Лигу 1 выигрывали?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caucentus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ле Гре вызвал огонь на себя)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emma Nevskaia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
в любом случае слова Ле Грэ были жутко неуместны, он не про проходного школьника высказывался,а про легенду всего футбола - не только Франции.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рычагилона
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Урфин Джуси
Да ну, а 3 ЛЧ Зидан без невероятного состава с готовой звездой на каждой позиции взял? Это уж чересчур
Что то я не вижу чтобы МанСити или ПСЖ со своими мега составами брали ЛЧ хоть раз за это десятилетие) Зидан мега мотиватор и большой авторитет. Этого будет достаточно чтобы Франция брала кубки регулярно.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Урфин Джуси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рычагилона
Можете минусовать но я считаю Дешама физруком. Вы скажите что взял ЧМ 2018, но посмотрите на состав французов! Думаю один Мбаппе зарешал на том и этом ЧМ. Я какой то супер тактической игры от них не видел и не вижу. Победы даются чисто по индивидуальному мастерству звёзд сборной. Зизу на голову сильней этого физрука это точно! Исторические 3 ЛЧ подряд тому подтверждение!
Да ну, а 3 ЛЧ Зидан без невероятного состава с готовой звездой на каждой позиции взял? Это уж чересчур
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рычагилона
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ зак
Посмотри как он тренировал Марсель, это физрук с большой буквы..
Не видел брат, сорри. Но обязательно посмотрю.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
зак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рычагилона
Можете минусовать но я считаю Дешама физруком. Вы скажите что взял ЧМ 2018, но посмотрите на состав французов! Думаю один Мбаппе зарешал на том и этом ЧМ. Я какой то супер тактической игры от них не видел и не вижу. Победы даются чисто по индивидуальному мастерству звёзд сборной. Зизу на голову сильней этого физрука это точно! Исторические 3 ЛЧ подряд тому подтверждение!
Посмотри как он тренировал Марсель, это физрук с большой буквы..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рычагилона
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можете минусовать но я считаю Дешама физруком. Вы скажите что взял ЧМ 2018, но посмотрите на состав французов! Думаю один Мбаппе зарешал на том и этом ЧМ. Я какой то супер тактической игры от них не видел и не вижу. Победы даются чисто по индивидуальному мастерству звёзд сборной. Зизу на голову сильней этого физрука это точно! Исторические 3 ЛЧ подряд тому подтверждение!
+9
-13
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yarmuck
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дешам, считаю, достиг своего потолка и должен был уйти.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
да уж.. алжирец подленько подсживал Дешама
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madridistas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ле Гре напомнил героя из не помню какого фильма с участием Марка Уолберга, где он помогал дочери во Франции, где местный житель пожилого возраста был готов сдать любого человека арабского происхождения в полицию, потому как все они в чём то негативном замешаны по его мнению. Своего рода старый расист)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий