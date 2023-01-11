Дешам про слова Ле Гре о Зидане: «Президент сам признал их неуместность. Здорово, что он извинился»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на комментарии .

Ранее президент футбола Франции высказался насчет трудоустройства и в дальнейшем был вынужден принести извинения. Сейчас Ле Гре отстранен от своей должности.

«Прежде чем кто-нибудь задаст вопрос на этот счет, я предпочел бы сам сказать пару слов про заявления президента. Как он сам отметил и признал, его комментарии были неуместны. Думаю, здорово, что он извинился перед Зизу.

Спортивная ситуация привела к возникновению спортивного конкуренции между мной и Зинедином, даже за одну должность. Я всегда буду с огромным уважением относиться к нему, учитывая все то, через что мы вместе прошли как игроки, учитывая то, кем он стал, что он значит для французского футбола и спорта в целом», – сказал Дешам.

Странный конфликт во Франции: президент федерации посмеялся над Зиданом – за легенду вписался Мбаппе