Дешам про слова Ле Гре о Зидане: «Президент сам признал их неуместность. Здорово, что он извинился»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на комментарии Ноэля Ле Гре.
Ранее президент Федерации футбола Франции высказался насчет трудоустройства Зинедина Зидана и в дальнейшем был вынужден принести извинения. Сейчас Ле Гре отстранен от своей должности.
«Прежде чем кто-нибудь задаст вопрос на этот счет, я предпочел бы сам сказать пару слов про заявления президента. Как он сам отметил и признал, его комментарии были неуместны. Думаю, здорово, что он извинился перед Зизу.
Спортивная ситуация привела к возникновению спортивного конкуренции между мной и Зинедином, даже за одну должность. Я всегда буду с огромным уважением относиться к нему, учитывая все то, через что мы вместе прошли как игроки, учитывая то, кем он стал, что он значит для французского футбола и спорта в целом», – сказал Дешам.
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Он безусловно заслужил его, выведя сборную на два ЧМ,
взяв золото и серебро...
P.S. Это ирония, если что. Зидан, конечно, не физрук, ну так и Дешам тоже не физрук.