Глава КДК о драке «Зенита» и «Спартака»: «Футболисты извинились и говорили, что впредь такого не будет»

Глава КДК РФС высказался о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между футболистами случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – , , (был запасным), , Родригао и . Все они дисквалифицированы на 6 игр Кубка.

— Футболисты признали, что сожалеют о конфликте, говорили, что впредь таких действий не будет, и принесли извинения за то, что произошло на поле.

— Почему все футболисты получили одинаковое наказание?

— Все шестеро удалены за участие в массовой драке — так эпизод расценил судья. Поэтому наказание одинаковое. Если бы было указано, что у кого-то [вместо драки] было агрессивное поведение, то мы бы рассматривали наказание по другой статье. Но решение принимает арбитр на поле.

— Многим показалось, что тренер «Зенита» Симутенков также участвовал в драке.

— Таких материалов у нас не было.

— Что говорили представители клубов?

— Речь шла о том, кто кого спровоцировал, почему совершены такие действия. Тем не менее представители клубов высказались, что такое поведение футболистов недопустимо и просили применить менее строгие санкции. Но исходя из регламента менее строгие санкции невозможны.

— Могут ли «Спартак» и «Зенит» опротестовать решение КДК?

— У клубов есть такая возможность, они имеют право в течение недели запросить полный текст решения. После этого можно подать апелляцию.

— Разбирая видеоповторы, некоторым показалось, что Ерохин душил Промеса. Вы рассматривали этот эпизод?

— Мы рассмотрели все эпизоды. Ерохин просто держал Промеса. И «Спартак» согласился с такой оценкой, – сказал Артур Григорьянц.

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ