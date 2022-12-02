Глава КДК о драке «Зенита» и «Спартака»: «Футболисты извинились и говорили, что впредь такого не будет»
Глава КДК РФС высказался о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака».
После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между футболистами случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Все они дисквалифицированы на 6 игр Кубка.
— Футболисты признали, что сожалеют о конфликте, говорили, что впредь таких действий не будет, и принесли извинения за то, что произошло на поле.
— Почему все футболисты получили одинаковое наказание?
— Все шестеро удалены за участие в массовой драке — так эпизод расценил судья. Поэтому наказание одинаковое. Если бы было указано, что у кого-то [вместо драки] было агрессивное поведение, то мы бы рассматривали наказание по другой статье. Но решение принимает арбитр на поле.
— Многим показалось, что тренер «Зенита» Симутенков также участвовал в драке.
— Таких материалов у нас не было.
— Что говорили представители клубов?
— Речь шла о том, кто кого спровоцировал, почему совершены такие действия. Тем не менее представители клубов высказались, что такое поведение футболистов недопустимо и просили применить менее строгие санкции. Но исходя из регламента менее строгие санкции невозможны.
— Могут ли «Спартак» и «Зенит» опротестовать решение КДК?
— У клубов есть такая возможность, они имеют право в течение недели запросить полный текст решения. После этого можно подать апелляцию.
— Разбирая видеоповторы, некоторым показалось, что Ерохин душил Промеса. Вы рассматривали этот эпизод?
— Мы рассмотрели все эпизоды. Ерохин просто держал Промеса. И «Спартак» согласился с такой оценкой, – сказал Артур Григорьянц.
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