Меньян может пропустить начало плей-офф ЛЧ. На восстановление вратаря «Милана» уйдет еще 40-50 дней

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Майк Меньян Футбол

Майк Меньян еще далек от возвращения на поле. 

Как сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, на восстановление вратаря «Милана» уйдет еще 40-50 дней. 

Таким образом, голкипер может пропустить начало плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» проведет первый матч с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала 14 февраля.

Напомним, француз не играет с 22 сентября. Он получил повреждение голени в матче против сборной Австрии в Лиге наций (2:0). 

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6 комментариев

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Darren&K
Его травматичность вызывает тревогу, как бы так не было постоянно
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Игорь Новиков
Жесть.
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Papa Paolo
Боль, Татарушану это прикол из комиксов. Трясётся, даже когда его никто не прессует .
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ХавиГави_Паратрупер
Да что ж там такое-то? Такой важный момент в карьере(Льорис ещё до кучи освободил место в сборной) и такое невезение...🤭
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Sobachkin
Обидно за него
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Евгений Квасников
Жаль,добротный воротчик!!! Скорейшего ему возвращения в строй!
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