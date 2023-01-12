Меньян может пропустить начало плей-офф ЛЧ. На восстановление вратаря «Милана» уйдет еще 40-50 дней

еще далек от возвращения на поле.

Как сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, на восстановление вратаря « » уйдет еще 40-50 дней.

Таким образом, голкипер может пропустить начало плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» проведет первый матч с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала 14 февраля.

Напомним, француз не играет с 22 сентября. Он получил повреждение голени в матче против сборной Австрии в Лиге наций (2:0).