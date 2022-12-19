Проблема Меньяна с голенью не решена, он не сыграет с «Салернитаной» 4 января. «Милан» может подписать вратаря «Аталанты» Спортьелло в январе

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Восстановление вратаря «Милана» Майка Меньяна идет медленнее планируемого.

По сведениям Sky Sport Italia, голень француза реагирует на медицинские процедуры не так, как должна, и в клубе предпочитают не форсировать события, чтобы не допустить очередного рецидива.

27-летний футболист точно не сыграет с «Салернитаной» 4 января в рамках 16-го тура Серии А. Ближайшие десять дней станут решающими с точки зрения необходимости найти ему замену. Если прояснения ситуации касательно сроков восстановления не произойдет, «россонери» могут подписать вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло уже в январе вместо лета.

В последний раз Меньян играл 22 сентября – за Францию против Австрии в Лиге наций. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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