«Милан» ведет переговоры с «ПСЖ» об аренде Рико

« » хочет арендовать у « ».

Клуб больше не доверяет и ведет переговоры с « » об аренде Рико.

У клуба хорошие отношения с представляющим интересы голкипера агентством You First, представляющим также Дивока Ориги, который перешел в «Милан» в июле прошлого года в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что « » намерен подписать Девиса Васкеса из парагвайского «Гуарани».

В следующем сезоне первым номером в «Милане» будет , его сменщиком – , который должен прийти после истечения срока контракта с «Аталантой», а третьим вратарем станет Васкес.