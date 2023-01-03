«Милан» ведет переговоры с «ПСЖ» об аренде Рико
«Милан» хочет арендовать Серхио Рико у «ПСЖ».
Клуб больше не доверяет Чиприану Тэтэрушану и ведет переговоры с «ПСЖ» об аренде Рико.
У клуба хорошие отношения с представляющим интересы голкипера агентством You First, представляющим также Дивока Ориги, который перешел в «Милан» в июле прошлого года в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Милан» намерен подписать Девиса Васкеса из парагвайского «Гуарани».
В следующем сезоне первым номером в «Милане» будет Майк Меньян, его сменщиком – Марко Спортьелло, который должен прийти после истечения срока контракта с «Аталантой», а третьим вратарем станет Васкес.
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