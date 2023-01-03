«Милан» ведет переговоры с «ПСЖ» об аренде Рико

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«Милан» хочет арендовать Серхио Рико у «ПСЖ».

Клуб больше не доверяет Чиприану Тэтэрушану  и ведет переговоры с «ПСЖ» об аренде Рико.

У клуба хорошие отношения с представляющим интересы голкипера агентством You First, представляющим также Дивока Ориги, который перешел в «Милан» в июле прошлого года в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен подписать Девиса Васкеса из парагвайского «Гуарани».

В следующем сезоне первым номером в «Милане» будет Майк Меньян, его сменщиком – Марко Спортьелло, который должен прийти после истечения срока контракта с «Аталантой», а третьим вратарем станет Васкес.

8 комментариев

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Мэр Чунга-чанги
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Евгений Вавилов
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Я уверен что команда Милан ещё своё слово скажет что эта команда профессионалов вот и всё
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lyosha1786
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Это хороший шанс перезапустить карьеру для Серхио Рико.
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lyosha1786
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Так уже вроде Васкеса подписали. Куда потом всех этих вратарей девать?
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Boni Jek
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Тонко
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rigobersong
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Я уж и забыл про него, в Севильи очень хорошо играл:)
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Тор 100
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Нормально
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Игорь Новиков
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