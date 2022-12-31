«Милану» интересен вратарь «Челси» Менди

Теги Милан Аталанта Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Майк Меньян Марко Спортьелло Эдуар Менди Футбол

Вратарь «Челси» Эдуар Менди интересен «Милану».

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, руководство «Милана» обеспокоено травмой Майка Меньяна, поэтому хочет держать наготове временное и недорогое решение вратарской проблемы. Одним из вариантов является Менди, который перестал быть основным в «Челси».

Проблемой может стать потенциальная стоимость данной операции, поэтому «россонери» рассматривают трансфер вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло уже в январе вместо лета.

Проблема Меньяна с голенью не решена, он не сыграет с «Салернитаной» 4 января. «Милан» может подписать вратаря «Аталанты» Спортьелло зимой

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16 комментариев

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dfs af
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А почему не возьмут Ливаковича или вратаря Монако из Чемпионата Мира. Парни же превасходно играли и заслужили.Емилиано Мартинес(Аргентины) тоже хорош по пеналти ,но на дальных дистанциях он не очень .Зачем брать запасного Челси да еще и с такой ценой.
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джинн
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Ответ corazón blanco
А потом что делать с Менди, когда вернется в строй Меньян? Тем более Челси я уверен, попросит за него очень большие деньги, точно не вариант для Милана. На подмену можно взять и подешевле вратаря и который в дальнейшем будет не против быть на вторых ролях.
Так Милан если и брать будет, то при условии сухой аренды, а не с обязательством выкупа.
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Йозе_Марино
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ЗАЧЕМ?
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Любезный Коссутий
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утка
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frumkin78
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Милан рассматривает Куртуа из Реала на замену Меньяна, но при этом рассматривает Спортьелло как запасной вариант, если не получится с Куртуа. Гении.
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Сергей Орлов
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Забирайте.
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Direct free kick
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Ответ lyosha1786
Тогда не факт, что он в форме. Милану нужен вратарь готовый играть.
У него достижений за карьеру всяко больше чем у этих 2, он моложе и заряжанее. На Менди у Милана нет денег
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lyosha1786
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Ответ Direct free kick
В глухом запасе ПСЖ. Играет только доллар
Тогда не факт, что он в форме. Милану нужен вратарь готовый играть.
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Михаил Родченков
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Сомнительно, конечно. Но, учитывая, как сегодня отыграл вратарь Милана, может и к лучшему. Трудно сказать, время покажет.
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Direct free kick
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Ответ lyosha1786
А где он сейчас?
В глухом запасе ПСЖ. Играет только доллар
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Тэо 19
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Это конечно очень большая потеря для Милана, потеря Меньяна ...
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lyosha1786
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Ответ Direct free kick
Почему бы не взять третьего вратаря Серхио Рико? Отличный вратарь на самом деле, всяко лучше румына и Миранте
А где он сейчас?
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lyosha1786
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Менди очень сдал. Лучше взять Спортьелло, дешевле будет.
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corazón blanco
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А потом что делать с Менди, когда вернется в строй Меньян? Тем более Челси я уверен, попросит за него очень большие деньги, точно не вариант для Милана. На подмену можно взять и подешевле вратаря и который в дальнейшем будет не против быть на вторых ролях.
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Roy Keane
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Где логика? Милан хочет держать не дорогое решение-но проблема может стать цена Менди. Рукалицо
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Direct free kick
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Почему бы не взять третьего вратаря Серхио Рико? Отличный вратарь на самом деле, всяко лучше румына и Миранте
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