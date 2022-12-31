«Милану» интересен вратарь «Челси» Менди
Вратарь «Челси» Эдуар Менди интересен «Милану».
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, руководство «Милана» обеспокоено травмой Майка Меньяна, поэтому хочет держать наготове временное и недорогое решение вратарской проблемы. Одним из вариантов является Менди, который перестал быть основным в «Челси».
Проблемой может стать потенциальная стоимость данной операции, поэтому «россонери» рассматривают трансфер вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло уже в январе вместо лета.
Проблема Меньяна с голенью не решена, он не сыграет с «Салернитаной» 4 января. «Милан» может подписать вратаря «Аталанты» Спортьелло зимой
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