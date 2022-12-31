«Милану» интересен вратарь «Челси» Менди

Вратарь « » интересен «Милану».

Как сообщает инсайдер , руководство « » обеспокоено травмой , поэтому хочет держать наготове временное и недорогое решение вратарской проблемы. Одним из вариантов является Менди, который перестал быть основным в «Челси».

Проблемой может стать потенциальная стоимость данной операции, поэтому «россонери» рассматривают трансфер вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло уже в январе вместо лета.

Проблема Меньяна с голенью не решена, он не сыграет с «Салернитаной» 4 января. «Милан» может подписать вратаря «Аталанты» Спортьелло зимой

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