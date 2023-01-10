Меньян станет основным вратарем Франции после ухода Льориса. Пока Майк травмирован, играть будет Манданда

Теги Ренн Милан Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Стив Манданда Уго Льорис Майк Меньян Футбол

Стало известно, кто станет основным вратарем сборной Франции.

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис объявил о завершении карьеры на международном уровне. Его позицию в стартовом составе на постоянной основе займет выступающий за «Милан» Майк Меньян, утверждает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Однако в связи с тем, что у 27-летнего игрока пока есть проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил и ЧМ-2022, сыграть за Францию в ближайших матчах может 37-летний Стив Манданда.

В текущем сезоне Меньян провел 7 игр в Серии А и пропустил 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Льорис закончил карьеру в сборной Франции. Он рекордсмен команды по числу матчей

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12 комментариев

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Моутиньо оформляет 40
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А почему вот так без всяких смотров-отборов берут и назнкчают основного
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кабан галльский
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Ответ psixyec
После Бартеза у Франции так и не было сильного вратаря. Льорис может быть сколько угодно хорошим человеком, но как вратарь он датчанин. Манданда это вообще смех.
Бартез никогда и не был сильным вратарем. Если бы тот же Льорис играл в нулевых, то именно он был бы основным, а не Фабьен.
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Emkafa
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Ответ Holy Diver
Манданда, видимо, и после ухода Меньяна будет вызываться в сборную.
Блин, достал Дешам со своим Манданда. Человек уже еле двигается, куда его основным? Лафон, Мелье....
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Okazaki
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Стив дождался своего шанса!
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AC.Milan.Fan
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Так а больше то по сути никого и нету кроме Меньяна ...
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AC.Milan.Fan
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Все правильно, Меньян в разы сильнее их обоих ☝️ ...
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pvh-82
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Ответ psixyec
После Бартеза у Франции так и не было сильного вратаря. Льорис может быть сколько угодно хорошим человеком, но как вратарь он датчанин. Манданда это вообще смех.
Ну Бартез тоже клоун был тот еще, точно не сильный вратарь! Льорис точно посильнее будет, хотя тоже далеко не топ...
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-3
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Дмитрий Бабкин
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Ответ psixyec
После Бартеза у Франции так и не было сильного вратаря. Льорис может быть сколько угодно хорошим человеком, но как вратарь он датчанин. Манданда это вообще смех.
Бартез именно в сборной был топ
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Holy Diver
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Манданда, видимо, и после ухода Меньяна будет вызываться в сборную.
+14
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psixyec
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После Бартеза у Франции так и не было сильного вратаря. Льорис может быть сколько угодно хорошим человеком, но как вратарь он датчанин. Манданда это вообще смех.
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-2
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Direct free kick
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Быстрее бы Меньян вернулся, чумовые сэйвы, голевые передачи, невероятная надёжность - 1-2 грубые ошибки за год. В то время как ранее Доннарума это валидол при любом забросе в штрафную (это про Милан конечно).
В сборной есть все шансы стать номером 1 лет на 5-7, если будет как в Милане спасать
+5
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Пирс Морган
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Ну что ж, достойный выбор
+2
-1
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