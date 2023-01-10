Меньян станет основным вратарем Франции после ухода Льориса. Пока Майк травмирован, играть будет Манданда
Стало известно, кто станет основным вратарем сборной Франции.
Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис объявил о завершении карьеры на международном уровне. Его позицию в стартовом составе на постоянной основе займет выступающий за «Милан» Майк Меньян, утверждает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
Однако в связи с тем, что у 27-летнего игрока пока есть проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил и ЧМ-2022, сыграть за Францию в ближайших матчах может 37-летний Стив Манданда.
В текущем сезоне Меньян провел 7 игр в Серии А и пропустил 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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