Меньян станет основным вратарем Франции после ухода Льориса. Пока Майк травмирован, играть будет Манданда

Стало известно, кто станет основным вратарем сборной Франции.

Голкипер «Тоттенхэма» объявил о завершении карьеры на международном уровне. Его позицию в стартовом составе на постоянной основе займет выступающий за « » , утверждает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Однако в связи с тем, что у 27-летнего игрока пока есть проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил и ЧМ-2022, сыграть за Францию в ближайших матчах может 37-летний .

В текущем сезоне Меньян провел 7 игр в Серии А и пропустил 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Льорис закончил карьеру в сборной Франции. Он рекордсмен команды по числу матчей