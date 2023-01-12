Абаскаль о конкуренции с «Зенитом»: «Спартак» не должен сравнивать себя с другими командами. Так можно потерять общую картинку»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о конкуренции с «Зенитом». 

«Здесь все очень просто. Таких долгосрочных целей и планов не ставлю. Живем сегодняшним днем, сейчас Дубай – приоритет.

Мы не должны сравнивать себя с другими командами. Это мое видение. Начиная сравнивать себя, можно потерять общую картинку. Нам нужно прибавлять и жить сегодняшним днем», – сказал Абаскаль. 

После 17 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 баллами. 

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8 комментариев

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Marshmellø
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Ответ Пако
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Владимир Молявин
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Хорошо сказано. Молодец, тренер!!!
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Дмитрий9779
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Просто сравните слова человека и кавазашвилей всяких.
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Арсений Элин
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Золотые слова! Свою работу надо делать,молодец!
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Пако
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инок
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Хорошо сказал Абаскаль. Успехов ему и Спартаку
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Пользователь Huawei
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Реально адекватный человек. Но дело в том, что все эти разговоры идут с подачи журналистов, а мы их подхватываем и развиваем.
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Spartakus1984
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Адекватно.
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T622222
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Молодец 🔥
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