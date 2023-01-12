Абаскаль о конкуренции с «Зенитом»: «Спартак» не должен сравнивать себя с другими командами. Так можно потерять общую картинку»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о конкуренции с «Зенитом».
«Здесь все очень просто. Таких долгосрочных целей и планов не ставлю. Живем сегодняшним днем, сейчас Дубай – приоритет.
Мы не должны сравнивать себя с другими командами. Это мое видение. Начиная сравнивать себя, можно потерять общую картинку. Нам нужно прибавлять и жить сегодняшним днем», – сказал Абаскаль.
После 17 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 баллами.
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