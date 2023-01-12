Абаскаль о конкуренции с «Зенитом»: «Спартак» не должен сравнивать себя с другими командами. Так можно потерять общую картинку»

Главный тренер «Спартака» высказался о конкуренции с « ».

«Здесь все очень просто. Таких долгосрочных целей и планов не ставлю. Живем сегодняшним днем, сейчас Дубай – приоритет.

Мы не должны сравнивать себя с другими командами. Это мое видение. Начиная сравнивать себя, можно потерять общую картинку. Нам нужно прибавлять и жить сегодняшним днем», – сказал Абаскаль.

После 17 проведенных туров Мир «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. « » идет вторым с 36 баллами.