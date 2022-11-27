Абаскаль о матче с «Зенитом»: «Ребята бились и почти ничего не позволили создать у ворот «Спартака»

подвел итоги матча – «Зенит» (0:0, 2:4 — по пенальти) в Фонбет Кубке России.

«Опыт складывается из таких игр. Сегодня мы сделали большой шаг вперед, ребята получили большой опыт.

У нас очень молодая команда, сегодня нам противостоял чемпион последних лет с большим количеством высококлассных игроков.

Ребята бились и практически ничего не позволили создать у наших ворот», – сказал тренер «Спартака».

Напомним, «Спартак» занял в группе первое место в кубковой группе. финишировал третьим.