Абаскаль о матче с «Зенитом»: «Ребята бились и почти ничего не позволили создать у ворот «Спартака»
Гильермо Абаскаль подвел итоги матча «Спартак» – «Зенит» (0:0, 2:4 — по пенальти) в Фонбет Кубке России.
«Опыт складывается из таких игр. Сегодня мы сделали большой шаг вперед, ребята получили большой опыт.
У нас очень молодая команда, сегодня нам противостоял чемпион последних лет с большим количеством высококлассных игроков.
Ребята бились и практически ничего не позволили создать у наших ворот», – сказал тренер «Спартака».
Напомним, «Спартак» занял в группе первое место в кубковой группе. «Зенит» финишировал третьим.
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