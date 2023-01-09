«Спартак» может убрать гегемонию «Зенита». Они духовно возрождают спартаковский футбол». Кавазашвили об РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили заявил, что «Спартак» способен прекратит гегемонию «Зенита».

«По итогам первого круга я полностью согласен, что команда на правильном пути. Спартаковец никогда не будет хаять действия старшего тренера этого клуба, а кто себе это позволяет, то тот не спартаковец. 

Сегодня мы должны поддерживать футбольный клуб «Спартак» в том, что они духовно возрождают спартаковский футбол. По первому кругу видно, что они стали играть абсолютно по-другому: атакующий, грамотный, мобильный и коллективный футбол. 

У Абаскаля нет проблем в фантазерстве, в риске, он смело ставит в состав воспитанника. У меня нет ничего против тренерского штаба команды. Мы на правильном пути. Это дает надежду.

«Спартак» может убрать из российского футбола гегемонию «Зенита», – сказал бывший вратарь «Спартака», сборной СССР и экс-член комитета по этике.

«Спартак» – мировой бренд, все его знают, а «Зенит» – нет, это проект «Газпрома». Кавазашвили о клубах

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20 комментариев

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Честный контроль
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"Спартаковец никогда не будет хаять действия старшего тренера этого клуба, а кто себе это позволяет, то тот не спартаковец"(С)

и так было понятно, что 90% всех якобы болельщиков спартака на этом сайте и не спартаковцы вовсе.
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Спартак Сила Народ
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Спартак это история России и СССР
Каждый игрок СССР и России
Мечтали играть за великий и могучий Спартак
Народная любовь она бесценна
Зенит с 2007 года купил себе историю и титулы
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Владимир Дмитриев
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Кавазашвили уснул по ходу, и просто губами шевелит. А тот кто интервью берет, дурь хорошую употребил и свое за него гонит!
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alexsem69
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Ответ mjordan
Анзорик, у тебя тоже нет проблем в фантазерстве
Фантазер, ты меня называла)))
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Юрий Кечко
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ЦСКА Слуцкого «финансы и адмиресурс Зенита» не мешали выигрывать чемпионаты регулярно
Но оправдание своей импотенции спартаковцы будут искать до посинения
Наверно и Зенит виноват что за 11 лет последних Спартак 4 раза вылетел из квалификации лиги Европы , один раз занял последнее место в лиги Европы в группе , и пару раз вообще не учавствовал в еврокубках )))
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xQcoW
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Единствонное, что поможет, то это расформирование политпроекта или отделение Газпрома от зинита за космическое финансирование, подкупа судей и создание фарм клубов. В любой нормальной лиге давно это и сделали бы
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PalPal
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Каждый день, как на работе, раздаёт комментарии. Молодец, не стареет душой, веселит нас.
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schwein
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Мммм. Традиционный утренний обзвон бывших спартаковцев по вопросам, связанным с Зенитом.
Когда собаке нечего делать, она. Ну вы поняли.
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igls54
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Очевидно, что деду из палаты виднее, чем кому-либо
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иван кочубей
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раствор коварен
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Виктор
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новый лимит и зенит со своими бразильцами приплывёт...
И как это Семак без бразильцев выигрывал?
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Спартаку надо играть стабильнее и продолжать брать свои очки и увереннее играть с конкурентами, тогда всё возможно...
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Блуждающий странник
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Не может, для гегемонии нужно предпосылки. Даже чемпионство будет чудом без преувеличения, но сам факт чемпионства гегемонию Зенита не прекратит, это нужен отъезд бразильцев как минимум, а этого не будет. У Спартака состав очень слаб на фоне Зенита, тут благодаря Абаскалю команда держится, а эти же маразматики его называли ноунеймом в один голос и были против назначения
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tommy_hell_trigger
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Забористое бухло у мужика
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новый лимит и зенит со своими бразильцами приплывёт...
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Cruel Snake
Не просыхает... Праздники вроде кончились
Старый новый год на но носу!
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ARIGAMI ARIGAMI
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Можно вопрос. Что такое "Способен Прекратит" Если уж так, то между словами дефис ставить нужно
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Cruel Snake
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Не просыхает... Праздники вроде кончились
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Дэни Леви Де Лаурентис
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Даже мне, спартачу, читать такие новости просто "рукалицо ". Сложно представить как угорают болелы других команд
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mjordan
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Анзорик, у тебя тоже нет проблем в фантазерстве
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