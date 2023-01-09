«Спартак» может убрать гегемонию «Зенита». Они духовно возрождают спартаковский футбол». Кавазашвили об РПЛ

заявил, что «Спартак» способен прекратит гегемонию «Зенита».

«По итогам первого круга я полностью согласен, что команда на правильном пути. Спартаковец никогда не будет хаять действия старшего тренера этого клуба, а кто себе это позволяет, то тот не спартаковец.

Сегодня мы должны поддерживать футбольный клуб «Спартак» в том, что они духовно возрождают спартаковский футбол. По первому кругу видно, что они стали играть абсолютно по-другому: атакующий, грамотный, мобильный и коллективный футбол.

У Абаскаля нет проблем в фантазерстве, в риске, он смело ставит в состав воспитанника. У меня нет ничего против тренерского штаба команды. Мы на правильном пути. Это дает надежду.

«Спартак» может убрать из российского футбола гегемонию «Зенита», – сказал бывший вратарь «Спартака», сборной СССР и экс-член комитета по этике.

«Спартак» – мировой бренд, все его знают, а «Зенит» – нет, это проект «Газпрома». Кавазашвили о клубах