«Спартак» может убрать гегемонию «Зенита». Они духовно возрождают спартаковский футбол». Кавазашвили об РПЛ
Анзор Кавазашвили заявил, что «Спартак» способен прекратит гегемонию «Зенита».
«По итогам первого круга я полностью согласен, что команда на правильном пути. Спартаковец никогда не будет хаять действия старшего тренера этого клуба, а кто себе это позволяет, то тот не спартаковец.
Сегодня мы должны поддерживать футбольный клуб «Спартак» в том, что они духовно возрождают спартаковский футбол. По первому кругу видно, что они стали играть абсолютно по-другому: атакующий, грамотный, мобильный и коллективный футбол.
У Абаскаля нет проблем в фантазерстве, в риске, он смело ставит в состав воспитанника. У меня нет ничего против тренерского штаба команды. Мы на правильном пути. Это дает надежду.
«Спартак» может убрать из российского футбола гегемонию «Зенита», – сказал бывший вратарь «Спартака», сборной СССР и экс-член комитета по этике.
«Спартак» – мировой бренд, все его знают, а «Зенит» – нет, это проект «Газпрома». Кавазашвили о клубах
и так было понятно, что 90% всех якобы болельщиков спартака на этом сайте и не спартаковцы вовсе.
Каждый игрок СССР и России
Мечтали играть за великий и могучий Спартак
Народная любовь она бесценна
Зенит с 2007 года купил себе историю и титулы
Но оправдание своей импотенции спартаковцы будут искать до посинения
Наверно и Зенит виноват что за 11 лет последних Спартак 4 раза вылетел из квалификации лиги Европы , один раз занял последнее место в лиги Европы в группе , и пару раз вообще не учавствовал в еврокубках )))
Когда собаке нечего делать, она. Ну вы поняли.