Дмитрий Аленичев: «У «Спартака» будет шанс стать чемпионом, если пять бразильцев «Зенита» не вернутся из отпуска. А так – исключено»
Дмитрий Аленичев уверен в чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.
– Памятно ваше интервью о том, что игра «Спартака» – не то. Сейчас, при Абаскале, – это то?
– Да. Интересная игра, зрелищный футбол, который дает результат. Футболисты стали играть по-другому, чем при Ваноли.
– «Спартак» с этим составом может претендовать на чемпионство?
– На чемпионство претендовать будет только «Зенит». Если только сейчас в декабре пять бразильцев «Зенита» уедут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будет огромный шанс стать чемпионом. А так – исключено, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
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