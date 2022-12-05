Дмитрий Аленичев: «У «Спартака» будет шанс стать чемпионом, если пять бразильцев «Зенита» не вернутся из отпуска. А так – исключено»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Аленичев уверен в чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

 – Памятно ваше интервью о том, что игра «Спартака» – не то. Сейчас, при Абаскале, – это то?

– Да. Интересная игра, зрелищный футбол, который дает результат. Футболисты стали играть по-другому, чем при Ваноли.

– «Спартак» с этим составом может претендовать на чемпионство?

– На чемпионство претендовать будет только «Зенит». Если только сейчас в декабре пять бразильцев «Зенита» уедут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будет огромный шанс стать чемпионом. А так – исключено, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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