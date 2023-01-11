«Челси» арендовал Феликса за 11 млн евро. Жоау продлил контракт с «Атлетико» до 2027-го перед уходом

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс перешел в «Челси» из «Атлетико» до конца сезона.

Лондонский клуб подтвердил, что арендовал 23-летнего нападающего до лета. «Атлетико» сообщил, что перед уходом Феликс продлил контракт с клубом еще на сезон – до 2027 года.

Сообщалось, что «Челси» заплатит за аренду португальца 11 млн евро, а также возьмет на себя всю зарплату игрока на период аренды – 6 млн евро.

Фото: twitter.com/ChelseaFC

В этом сезоне игрок забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. У него 1 мяч и 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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99 комментариев

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Nikita Balandin
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Ответ Фарид Харисов
11 миллионов + ЗП за аренду на пол года игрока, который продлил контракт и вряд-ли уйдёт из Атлетико, и у которого стабильный сезон с высоким уровнем игры был примерно никогда. Боули даже глупее, чем кажется.
Все просто, нет места раскрыться в Атлетико, хорошо бы, чтоб Гарри в Хогвартсе наколдовал и все сошлось!
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здоровяк
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Ответ mj23.net
Ну МЮ опередили и улучшили результат по очкам на 12. Часть игроков заиграли. Просто там Челси уже был неплохо сформирован. А тут хаос какой-то еще при Тухеле начался.
В плане успешности трансферов Абрамовича очень много ностальгии. Но провалов и глупых трансферов было очень много, если изучить. И в начале была тупо стратегия - купить все что на слуху и согласится на переход.
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градус ненависти
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Ответ Winterburn
Они там в футбол мэнеджер играют что ли?
Тогда бы взяли Маттиа Витти и Стиви Мавидиди
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Mamontilo
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Сразу в кабак повели проставиться за продление контракта
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OldRedWhite
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Ответ glock17
Поттер тренер системник, ему нужен не один сезон, чтобы выстроить команду, я не представляю что кто-то ждал от него результата в этом сезоне. Непонятно зачем было Поттера так выдергивать в начало сезона, это только было ошибкой, но сейчас Челси надо сжать зубы и терпеть
Вам спасибо !
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mj23.net
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Ответ здоровяк
Как там первая массовая закупка Абрамовича заиграла не забыл? Много заиграло сразу футболистов? Да и последующие трансферы 50 на 50 всегда были в плане успешности
Ну МЮ опередили и улучшили результат по очкам на 12. Часть игроков заиграли. Просто там Челси уже был неплохо сформирован. А тут хаос какой-то еще при Тухеле начался.
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красная_карточка
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Ром кажется гением на фоне Боуля
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больше Хавертцев хороших и разных
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glock17
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Ответ Данил Луговский
Челси арендует игрока за 11 млн на пол года, выплачивая зарплату. Что скажет Должун? Все в норме и под контролем? И можно уже считать Челси главным фк Мемом или нет?
Челси взял в аренду игрока без обязательств выкупа, которого Атлетико купил за 120 млн и не знает что с ним делать, может это Атлетико клуб мем?
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Febos_
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Ответ здоровяк
Зависит от Феликса. Он не любит играть на фланге и оборонительные действия в целом. Ему нужна свобода в атаке. Собственно именно с этой ролью он в Португалии показал свой лучший футбол и сезон.
В центре он не нужен по многим причинам, остаётся играть только на фланге , к тому же там сейчас некому играть. Получается Маунт будет за двоих обороняться играя 8-ку , в атаке он стал совсем бесполезным , думаю чего нибудь придумают . В ином случае Поттер может бросить свою лицензию про тренера
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GuruFutbola
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Ответ The Best
Любой бус будет лучше каталонской маршрутки которая без рычагов ничего не может сделать (кроме двух вылетов в Лигу Европы конечно).
Причем тут Каталония? Речь о середняке с 10 места
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glock17
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Ответ OldRedWhite
Спустя месяц или два любая критика Поттера вызывала прямо таки истерику у болельщиков Челси ! Интересно было бы теперь их послушать
Поттер тренер системник, ему нужен не один сезон, чтобы выстроить команду, я не представляю что кто-то ждал от него результата в этом сезоне. Непонятно зачем было Поттера так выдергивать в начало сезона, это только было ошибкой, но сейчас Челси надо сжать зубы и терпеть
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bm
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Получается, 17 млн за полсезона?! Офигеть!
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Тюменец
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Интересный какой переход... Атлетико прям гении.
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Lazeeer
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Ответ Фарид Харисов
11 миллионов + ЗП за аренду на пол года игрока, который продлил контракт и вряд-ли уйдёт из Атлетико, и у которого стабильный сезон с высоким уровнем игры был примерно никогда. Боули даже глупее, чем кажется.
Продление формальное ведь, это трудно понять чтоли?
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glock17
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Ответ Фарид Харисов
11 миллионов + ЗП за аренду на пол года игрока, который продлил контракт и вряд-ли уйдёт из Атлетико, и у которого стабильный сезон с высоким уровнем игры был примерно никогда. Боули даже глупее, чем кажется.
Это самое умное решение по Феликсу, хотя бы посмотреть на игрока в АПЛ, а не покупать игроков по 100 лямов, чтобы те сразу или ломались, или начинали скучать по старому клубу
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Veni-Vidi-Vici
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Ровно с тем же успехом можно было просто подарить эти 11 лямов Атлетико, польза для Челси была бы примерно такой же.
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Okaka
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Ответ Никита Лутченко
Почему он так дорого стоит,я так и не понял…
у него агент Мендеш
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Макс Шева
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А кто будет топтать травку в нападении ,опять Хакеры.Обамеянга Гарри ,не видит нападающим.
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здоровяк
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Ответ Febos_
У Феликса есть хороший пас , у Хавертца умение открываться, если он создаст связку с немцем то я вижу хороший дует в атаке. Поэтому я наоборот вижу Феликса как созидателя на фланге, или полуфланге ( зависит от схемы Поттера)
Зависит от Феликса. Он не любит играть на фланге и оборонительные действия в целом. Ему нужна свобода в атаке. Собственно именно с этой ролью он в Португалии показал свой лучший футбол и сезон.
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Макс Шева
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Мечта многих фанатов не сбудется,Мудрик за 100 млн Евро не перейдет
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The Best
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Ответ GuruFutbola
Чем середняковый бус лучше топового буса?
Любой бус будет лучше каталонской маршрутки которая без рычагов ничего не может сделать (кроме двух вылетов в Лигу Европы конечно).
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Акира_1
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Ответ Люблю Марго Робби
Проще уже просто доиграть сезон и признать его провальным, а с нового строить новую команду с новым тренером.....Хотя меня как фана МЮ всё полностью устраивает😉
Кстати фанаты МЮ такие весёлые последнее время, все над Челси смеётся, хотя сами только первые месяца разобрали помойку внутри команды, а в начале сезона также летали от Брайтона, Брентфорда и разбирались с Кристиной. И ведь все опять может пойти по одному месту очень быстро. 😉
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Febos_
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Ответ здоровяк
Только вот на фланге он теряется и свой лучший футбол показывает, когда играет нападающего или атакующего полузащитника
У Феликса есть хороший пас , у Хавертца умение открываться, если он создаст связку с немцем то я вижу хороший дует в атаке. Поэтому я наоборот вижу Феликса как созидателя на фланге, или полуфланге ( зависит от схемы Поттера)
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здоровяк
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Ответ zer
при Абрамовиче случались провалы и непонятные трансферы или тренеры, но американец за полгода ошибок сделал больше, чем его предшественник за 20 лет
Как там первая массовая закупка Абрамовича заиграла не забыл? Много заиграло сразу футболистов?
Да и последующие трансферы 50 на 50 всегда были в плане успешности
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