«Челси» арендовал Феликса за 11 млн евро. Жоау продлил контракт с «Атлетико» до 2027-го перед уходом
Жоау Феликс перешел в «Челси» из «Атлетико» до конца сезона.
Лондонский клуб подтвердил, что арендовал 23-летнего нападающего до лета. «Атлетико» сообщил, что перед уходом Феликс продлил контракт с клубом еще на сезон – до 2027 года.
Сообщалось, что «Челси» заплатит за аренду португальца 11 млн евро, а также возьмет на себя всю зарплату игрока на период аренды – 6 млн евро.
Фото: twitter.com/ChelseaFC
В этом сезоне игрок забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. У него 1 мяч и 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.
Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Да и последующие трансферы 50 на 50 всегда были в плане успешности